Három és fél év börtönt kértek a Dózsa György úti baleset okozójára korrupció miatt

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Három és fél év börtönt kértek korrupciós ügyek miatt M. Richárd, a Dózsa György úti baleset okózja ellen.

A vádirat szerint M. Richárd vezetési engedélyét még 2016-ban vonták be ideiglenesen, ezzel együtt pedig utánképzést is előírtak számára, mert a közlekedési pontjai elérték a 18 pontos értékhatárt. M. Richárd akkor kaphatta volna vissza a jogosítványát, ha részt vesz egy 6 órás előadáson, majd egy feladatsorból és a forgalomban is vizsgát tesz.

M. Richárd viszont nem akarta elvégezni a rá kiszabott tanfolyamot, ezért megkeresett egy férfit, akiről tudta, hogy hamis vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumokat készít, és felajánlotta neki, hogy bármennyi fizet neki, ha segít visszaszerezni a jogosítványát. A közvetítő férfinek volt egy barátja, aki segítséget ajánlott az ügy lebonyolításához, arra hivatkozva, hogy van a rendőrségen ismerőse. A két férfi összesen 300 ezer forintot kért M. Richárdért a jogosítvány visszaszerzéséért cserébe.

A közvetítő 2017-ben többször is megpróbált levizsgázni M. Richárd helyett, de ez különböző okok miatt nem sikerült. Ekkor történt a Dózsa György úti baleset is, amikor M. Richárd vezetői engedély nélkül 135-140 km/órával száguldott, és elékanyarodott egy autó, M. Richárd Mercésdesze pedig egy buszmegállóba csapódott. A buszmegállóban két ember is életét vesztette.

A baleset után a közvetítő ismét megkereste M. Richárdot és azt ajánlotta neki, hogy a rendőr ismerőse újabb 600 ezer forintért kedvezően befolyásolja a baleset miatt indult büntetőeljárást. M. Richárd elfogadta az ajánlatot és a pénzt is átadta. Később kiderült, hogy a közvetítő barátja valójában nem is állt kapcsolatban semmilyen rendőrrel, hanem magának tartotta meg a pénzt.

A Központi Nyomozó Főügyészség M. Richárd és két társa ellen kötelesség megszegésére és hivatali helyzettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés, közokirat-hamisítás és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés miatt emelt vádat. Az ügyészség 3 év 6 hónap letöltendő börtönt kért M. Richárdra arra az esetre, ha már az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról is. A közvetítőre 2 év felfüggesztett börtönt, míg a hivatali kapcsolataira valótlanul hivatkozó elkövetőre négy év börtönt, egymilliós pénzbüntetést és 900 ezres vagyonelkobzást kértek. (via 24.hu)