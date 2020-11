Kirekesztő lehet, hogy több kórház két negatív PCR-tesztet kér az apáktól, akik jelen szeretnének lenni gyerekük születésénél

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Szülői visszajelzésekből értesült a Másállapotot a Szülészetben szülőket képviselő mozgalom, hogy több hazai kórház két, kevesebb mint 72 óra különbséggel készült PCR-tesztet kér a szülő nők kísérőitől, jellemzően édesapáktól, akik jelen szeretnének lenni gyerekük születésénél.

A szervezet ezügyben közzétett állásfoglalása szerint a tünetmentes, kontaktszemélynek sem minősülő kísérők tesztelésének követelése nem csak, hogy teljesíthetetlen elvárás a jelenlegi tesztelési kapacitások mellett, de az egyenlő bánásmód elvét is sértheti.

Ha ugyanis a családoknak maguknak kell a tesztelést finanszírozni, azok, akik ezt nem engedhetik meg maguknak, nem élhetnek a szülés alatti kísérő jelenlétének jogával.

A Másállapotot a Szülészetben képviselője levélben megkereste a Nemzeti Népegészségügyi Központot, hogy foglaljanak állást a kérdésben.

Müller Cecília országos tisztifőorvos álláspontja szerint azokban az esetekben, amikor az egészségügyi szolgáltató eljárásrenden kívüli okból köt PCR-teszteléshez bizonyos ellátást, „a tesztelés lebonyolítását és a szükséges tesztek költségét az egészségügyi szolgáltatónak kell viselnie”.

A másik probléma, amit egyes szülő nők jeleztek a szervezetnek, hogy igazolt koronavírus-fertőzöttség esetén a kórház rutinszerűen programozott császármetszésre jegyezte elő őket. A Másállapotot a Szülészetben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Egészségügyi Szakmai Kollégiumához fordult állásfoglalásért az ügyben, mert szerintük „a koronavírus fertőzöttség nem jelenthet a nők számára automatikus császármetszést”, hiszen ilyenkor a műtéti beavatkozások is nagyobb kockázattal járnak, és egy császármetszés a kórházi tartózkodás időtartamát is növeli, amit a jelenlegi járványügyi eljárás rend szerint is inkább a minimumon kellene tartani.

A Másállapotot a Szülészetben azt is kéri az ÁEEK Egészségügyi Szakmai Kollégiumától, hogy tisztázza, pontosan milyen betegutat kell bejárnia egy várandós nőnek, aki pozitív teszteredményt kap. Kérdéseikre egyelőre nem érkezett válasz.