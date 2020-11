Magyar diagnosztikai labor dobott piacra egy tesztet, ami kimutatja, hogy a betegséged koronavírus vagy influenza

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Láz, köhögés, fáradtság, ízületi fájdalom. Olyan tünetek, amelyek jellemzőek lehetnek az influenzára vagy az akár sokkal súlyosabb szövődményeket okozó koronavírusra is. A betegek könnyen összekeverhetik a kettőt. Ráadásul mivel ilyen panaszokkal nem szabad személyesen felkeresni a háziorvost, telefonon diagnosztizálva sem könnyű megmondani, hogy influenzáról vagy koronavírusról van-e szó.

Erre kínál megoldást az a komplex PCR-teszt, amit Európában elsőként dob piacra a több mint húszéves vírusdiagnosztikai tapasztalattal bíró magyar Neumann Labs.

Az egyetlen vizsgálattal az influenza A és B típusát, illetve a koronavírust is igazolni képes tesztek november 10-től kerülnek forgalomba, itt vannak erről a részletes információk. A beteg akár saját magán is elvégezheti a vizsgálatot, az eredmény pedig nagy pontosságú.

A Neumann Labsnak van már tapasztalata a hagyományos koronavírus tesztekkel, nyár óta több mint 50 ezer PCR koronavírus vizsgálatot végezzek el. Ebben újítottak most. „A nukleinsav-alapú PCR teszt az ismert legjobb és legelfogadottabb módszer a koronavírus örökítő anyagának kimutatására, a modern kor egyik csodája, amely elképesztő hatékonysággal képes fertőzések, így az influenza kimutatására is. Éppen ezért kiegészítettük a koronavírus PCR tesztelést az influenza leggyakoribb, A és B típusainak vizsgálataival is, így a tüneteket észlelők egyetlen tesztet elvégezve szinte 100 százalékban biztosak lehetnek abban, hogy melyik vírus fertőzte meg őket” - hangsúlyozza Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.



Van még egy óriási előnye a tesztnek. Nem kell hozzá mentőre várni vagy tesztközpontba menni, otthon saját magán elvégezheti a vizsgálatot a beteg.

Az önmintavételes PCR-tesztmetódust a Neumann Labs májusban a hazai piacon elsőként tette lehetővé. A páciensek önvizsgálata az orvos által levett mintához képest is 94 százalékos pontossággal működik. Nemcsak magánemberek, kisebb vállalkozások és nagyobb cégek is használják kollégáik szűrésére.

A vírusdiagnosztikában 20 éves tapasztalattal rendelkező Neumann Labs szerint egyre nagyobb a páciensek bizalma az önmintavételes tesztelés iránt, ami kevésbé kellemetlen is, mint az orvosi mintavétel. Ezt ugyanis nem szükséges annyira mélyre helyezni az orrüregben, így elkerülhető a sokak által fájdalmasnak ítélt vizsgálati módszer.

A koronavírus járvány egyértelműen felszálló ágban van Magyarországon, és sajnos úgy tűnik, hogy a következő hónapokban is nagyon sok új betegre lehet számítani. Ezt támasztja alá az is, hogy az elmúlt időszakban a Neumann Labsnál elvégzett koronavírus teszteknek már több mint 20 százaléka pozitív eredményt mutat.

Minderre jön rá a szezonális influenzajárvány is. Ez ugyan Magyarországon leginkább a téli időszakban teljesedik ki, de szórványos influenzás megbetegedések már ősszel is előfordulhatnak. A szezonális influenzavírus egyes években képes a lakosság akár 20 százalékát is megfertőzni, és évente átlagosan 650 ezer ember haláláért felelős világszerte, amiből az európai régióra 70 ezer haláleset jut.

A legnagyobb veszélyben azok vannak, akik egyszerre kapják el a koronavírust és az influenzát, mert ebben az esetben sokkal súlyosabb lefolyású lehet a megbetegedés, és kétszer akkora az esély a halálos kimenetelre. A két járvány együttes jelenléte még nagyobb nyomást helyez az elkövetkező hónapok az egészségügyre és a diagnosztikai ellátásra. Ez a vizsgálat ugyanakkor otthon elvégezhető.

„Nagyon fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy tisztuljon a kép a különböző típusú koronavírus-teszteket illetően, mert csak így lehetséges hatékonyan felvenni a küzdelmet a járvánnyal szemben. Egyáltalán nem mindegy, hogy melyik diagnosztikai vizsgálatot végezzük el. A gyorstesztek kifejezetten nem ajánlottak tünetmentes személyek tesztelésére, és ha negatív eredményt adnak, azt meg kell erősíteni PCR teszttel, azaz nem képesek nagy pontossággal megállapítani az aktuális vírusfertőzés tényét” - hangsúlyozza Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.