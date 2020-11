14 fiú után született meg az első lánya egy michigani házaspárnak

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A Schwandt család eddig is ismertnek számított az Egyesült Államokban, mivel Jay és Kateri Schwandt tizennégy gyereket vállalt, és mind fiú lett. Pár éve az AP náluk járt riportot forgatni, ebben megmutatták, hogyan élnek:

Most ismét az AP számolt be róla, hogy komoly fordulat állt be a család életében, ugyanis megszületett az első lányuk. Közel három évtizeddel az első fiúgyerek megszületése után. Maggie Jayne csütörtökön született meg, egy igen kemény világba, ahol 14 bátyja lesz majd.

A házaspár mindkét tagja 45 éves, legidősebb fiúk Tyler, ő 28. Ő beszélt arról a helyi lapoknak, hogy szülei már azt hitték, soha nem lesz lányuk. A család gazdálkodással is foglalkozik, a szülők még a középiskola elején ismerkedtek meg, szinte azonnal összejöttek, majd az egyetem előtt összeházasodtak, mire végeztek, volt már három fiúk. Az AP riportja kitér arra, hogy meg tudták oldani a továbbtanulást a gyerekek mellett is: Kateri szociális munkából szerzett MA-t, míg Jay ügyvédként végzett és van egy földmérő vállalkozása.