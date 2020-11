„Mától könnyebb lett szülőnek lenni” – könnyezve fogadta a CNN elemzője Biden győzelmét

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Könnyeivel küzdve fogadta Joe Biden győzelmének hírét Van Jones, a CNN elemzője, aki korábban Barack Obama tanácsadója is volt.

Jones első gondolata az volt, hogy mától könnyebb lesz szülőnek lenni, mert lehet ismét mondani a gyerekeknek, hogy számít a jellem és az igazmondás. És könnyebb lesz egy rakás embernek: ha muszlim vagy, nem kell attól tartanod, hogy az elnök kívül akar téged tudni, ha bevándorló vagy, nem kell attól félned, hogy az elnököt boldoggá teszi, ha elszakítják tőled a gyereked.

Azzal folytatta, hogy ez az eredmény visszaigazolás sokaknak, akik tényleg szenvedtek. Felidézte az 'I can't breath' mondatot, ami szerinte nem csak George Floydról szólt, hanem tényleg sokan voltak az országban, akik úgy érezték, hogy nem kapnak levegőt.

Jones azt szeretné, hogy a fiai is lássák ezt: hogy egy darabig lehet menni a könnyeb úton és megúszni, de előbb-utóbb vissza fog ez ütni. Visszaüt és ez jó ennek az országban. „Sajnálom azokat az embereket, akik vesztettek, számukra ez nem egy jó nap. De nagyon sokaknak ez egy jó nap” – tette még hozzá.

Jones elérzékenyülése nagyon népszerű lett az interneten, Mark Ruffalo mellett LeBron James is megosztotta:

A Guardian felidézi, hogy Jones, aki korábban Obamának is adott tanácsot, 2018-ban az általa vezetett jogvédő szervezet révén a Trump-kormány munkáját is segítette, és részt vettek egy büntetőjogi reform kidolgozásán. Ennek eredménye lett a First Step Act, amiben voltak reformintézkedések, melyek Jones szerint előremutatóak voltak. Jones akkor arról beszélt a CNN-en, hogy ezért elismerés illeti meg Trumpot. Ő maga 99 esetben nem ért egyet az elnök lépéseivel, de ez az eset, amikor igen.