Nyugati nyitás az Emirátusokban: Könnyebb válás, szabad alkoholfogyasztás, házasság nélkül is összeköltöző párok

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Az elmúlt időszak legnagyobb változásait hozza a polgári törvénykönyvben a szombaton bejelentett változáscsomag az Egyesült Arab Emirátusokban: a helyi National News cikke szerint az intézkedések számos olyan elemet tartalmaznak, melyek a mindennapi életre vonatkozó szabályok enyhítését hozzák a hét emírségből álló konzervatív monarchiában.

Fotó: KARIM SAHIB/AFP

Az egyik legfontosabb változás, hogy számos polgári ügyben az ott élők számára az állampolgárságuk szerinti ország törvényei lesznek meghatározóak. Ez jelentős enyhítést jelent azoknak a nem emirátusbeli polgároknak, akik ott élnek jelenleg, hiszen így a válásról vagy mondjuk az alkoholfogyasztásról szóló rendelkezések esetén nem a jóval szigorúbb iszlám törvények vonatkoznak majd rájuk.

Ha például egy házaspár valahol máshol házasodott össze, de az emirátusokban válna el, akkor a válás során annak az országnak a törvényei számítanak, ahol összeházasodtak, és ez vonatkozik a vagyonelosztásra is. A változtatás kiterjed a végrendeletekre és az örökösödésre is, eddig ugyanis előfordult, hogy az elhunyt után hátramaradt vagyonra a saría nevében lecsaptak a hatóságok. Ezentúl viszont az elhunyt állampolgársága lesz a meghatározó, kivéve ha olyan vagyontárgyról van szó, amit az emirátusokban vásároltak meg.

Dubajban és Abu-Dzabiban a nem muszlimok számára pár éve volt már lehetőség polgári úton végrendelkezni, most ezt a rendszert terjesztik ki az emirátusok egészére.

Ezen kívül fontos változás, hogy dekriminalizálják az öngyilkosságot és az öngyilkossági kísérletet. Eddig ha valaki túlélt egy öngyilkossági kísérletet, vádat emelhettek ellene, még ha ez ritkán is fordult elő. A jövőben erre már törvényi lehetőség sem lesz, ugyanakkor ha valakiről kiderül, hogy valaki másnak az öngyilkosságában segédkezett, az börtönbüntetésre számíthat.

Szintén megváltozik egy sokat bírált jogszabály: eddig ha valaki egy bajba jutott segítségére sietett, és mondjuk újraéleszteni próbál valakit, számon kérhető volt azért, ha e művelet során hibát vétett, aminek aztán következménye lett. Ez is egy ritkán alkalmazott jogszabály volt, és most el is törölték: aki ezentúl segítő szándékból lép fel, és e során okoz sérülést, az csak ezért nem lesz büntethető.

Vannak ezen kívül módosítások, melyek a nők elleni zaklatás ellen lépnek fel: többet nem lehet például a megsebzett férfibecsületre hivatkozva megúszni a szigorúbb ítéletet a bíróság előtt. Eddig ugyanis előfordult, hogy valaki enyhébb büntetést kapott egy nő bántalmazásért, mert azt mondta, hogy a becsületét kellett így megvédje.

Szigorodnak a nők zaklatásáért kiszabható büntetési tételek, és ha valaki kiskorút vagy mentálisan korlátozott személyt erőszakol meg, halálbüntetést kaphat.

Legalizálják az alkoholfogyasztást is, ezentúl senkit nem fognak megbüntetni (ha elmúlt 21 éves) ezért. A lap összefoglalója szerint a közelmúltban már ritkák voltak az ilyen esetek, leginkább csak akkor büntettek meg valakit ezért, ha más vétség miatt is elővették.

A törvény először teszi lehetővé azt is, hogy nem összeházasodott párok együtt lakjanak. Ez is olyan vétség volt, mely miatt az elmúlt években elvétve indult csak eljárás.