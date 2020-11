A McDonald's ráébredt, hogy nem mindenki eszik húst: jön a McPlant

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A McDonald's bejelentette, hogy hamarosan érkezik a húsmentes, növényi alapú hamburger, amit a McPlant névre kereszteltek.

Míg a Burger King nagyjából pontosan egy éve elterjesztette az európai üzleteiben is a vegetáriánus és húsmentes burgereit, addig a McDonald's-nak most esett le, hogy ez itt a 21. század, és ideje lenne gondolni azokra is, akik nem esznek húst. (A McDonald's-ban viszont hamarabb lehetett kapni gluténmentes bucit, mint a Burger Kingben).

A McDonald's étlapjára 2021-től felkerülnek a növényi alapú burgerek és a csirkét helyettesítő szendvicsek. A cég a húsmentesség felé való elmozdulást a hús egészségre, a környezetre és az állatok jólétére gyakorló hatásával indokolta. (BBC)