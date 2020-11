Egy hét alatt sem ért ki a mentő egy tüneteket produkáló kilencéves kisfiúhoz

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Egy egész osztály került karanténba Pécsen, és az egyik kisfiú tüneteket is mutatott, mégsem ért ki hozzá a mentő egy hét alatt sem, hogy letesztelje, számolt be az ATV.

A pécsi Mezőszél iskolában több tanárnál is koronavírus-fertőzést mutattak ki, ezért egy osztálynak is karanténba kellett mennie. A kilencéves kisfiú osztályfőnöke és napközis tanára is fertőzött volt, ezért őt is múlt hét pénteken hazaküldték, de kedd este tünetek jelentkeztek nála, lázas volt és folyt az orra. A szülők is a házi orvosuktól tesztet, de végül a fiú édesanyja magán úton teszteltette le a gyereket, a teszteredmény pedig pozitív lett, a mentő pedig még mindig nem érkezett meg.

A híradónak nyilatkozó egyik mentős azt mondta, hogy annyira túl vannak terhelve, hogy van, ahova egy hét alatt érnek csak ki.