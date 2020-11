Digitális kijelzővel egybeépített arany kutyaszobrot állíttatott a legendásan háziállatfóbiás türkmén diktátor

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Egészen extrém, 6 méter magas, mozgóképet lejátszó digitális LED-kijelzővel egybeépített aranyszobrot állíttatott a helyi nyelven alabainak nevezett közép-ázsiai juhászkutyának az extrém hóbortjairól ismert Gurbanguly Berdimuhamedov türkmén elnök-diktátor a főváros Asgabat egyik új lakónegyedében. Az alabai igazi türkmenikum egy másik termetes emlős, az Akhal-Teke mellett, ami egy versenyló.



Az országban korábban kizárólag a nemzeti lovat tolta meg az állami propaganda - az elnöknek van is egy saját, őt ezen a lovon ülve ábrázoló köztéri szobra - , annál is inkább, mert Berdimuhamedov hírhedten háziállatgyűlölő. Annyira az, hogy a Wikileaks kiszivárogatott titkos diplomáciai üzeneteinek egyike szerint egyszer konkrétan azért váltotta le az egyik tábornokát, mert dührohamot kapott, amiért az elnöki autókonvoj előtt átszaladt egy macska. Ez a fóbia valami bizarr, nem vér szerinti örökség lehet a türkmén vezetőknél, az ország első elnöke, Nyijazov diktátor ugyanis annyira gyűlölte a kutyákat, hogy a fővárosból egyszerűen kitiltotta őket.

Berdymukhamedov idejére már újra legális volt a kutya Asgabatban, de őt is annyira irritálják a kóbor állatok, hogy több véres irtóhadjáratot is elrendelt ellenük. A kutyák befogása mellett a fővárost többször is teleszórták mérgező csalikkal, amiknek rengeteg nem kóbor állat is áldozatául esett.

Híres, a külföldön élő türkmén ellenzékiek által terjesztett anekdota, hogy amikor egy kutyáját sétáltató férfi egy, az elnöki konvoj elhaladása miatt éppen lezárt fővárosi utcába tévedt és bevitte a rendőrség, állítólag a következő dilemma elé állították:

vagy megölik a kutyáját és akkor azonnal szabadul, vagy két hétre börtönbe vonul. A fickó az utóbbit választotta.

Mostani elnöki ciklusára a politikus azonban felfedezte a nemzeti juhászkutyában rejlő potenciált. 2017-ben ilyen kölyköt ajándékozott Putyin orosz elnöknek. Tavaly könyvet is írt az alabairól, a fia pedig, akit sokan a kiszemelt utódjának tekintenek, a miniszteri pozíciója mellett tavaly óta az alabaitenyésztők világszövetségének az elnöke.



Az alabai egyébként nagytermetű, lomhának kinéző, a kaukázusira kissé emlékeztető, elég csúnya, de igen veszélyes kutyafajta, ami hajlamos átmenet nélkül támadni és olyan teveszerű mozgása van, mintha több nagy kutyadarabból fércelték volna lazán össze.