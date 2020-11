Új-Zélandon részlegesen lezárnak egy várost, miután találtak egy rejtélyes koronavírus-esetet

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Az új-zélandi egészségügyi hatóság részben lezárja Auckland városát, a lakosokat pedig arra kérik, maradjanak otthon, ugyanis találtak egy rejtélyes koronavírusos esetet – írja a Guardian. Ha valakinek mégis mindenképpen el kell hagynia az otthonát, azt arra kérik, tegye maszkban és távolságot tartva a többi embertől.

Egy fiatal egyetemistánál hétfőn jelentkeztek a tünetek, kedden tesztelték, a hatóságok pedig arra kérték, hogy az eredmény megérkezéséig mindenképpen maradjon otthon. Csakhogy a fiatal nő, aki ügyfélszolgálatosként dolgozik, szerdán a főnöke kérésére bement dolgozni belvárosi munkahelyére. A tesztje csütörtökön pozitív lett, azonnal karanténba helyezték, de azt továbbra sem sikerült kideríteni, hogy milyen úton fertőződhetett meg.

Az ő esete azért számít rejtélyesnek, mert Új-Zéland határai zárva vannak a külföldiek előtt, emiatt mostanában kizárólag külföldről behurcolt esetekről lehetett tudni, ezeket az embereket pedig már a határon tesztelték és pozitív eredmény után karanténba helyezték.

A nő két közeli barátját is karanténhotelbe rakták, a társasházban pedig, ahol a nő él, a lakókat mind letesztelték. Ennél azonban sokkal több emberrel találkozhatott, már csak azért is, mert ügyfélszolgálatosként dolgozik, illetve munkahelyére Uberrel járt dolgozni, és amikor már feltehetően beteg volt, több étteremben illetve kávézóban és áruházban is járt.

A hatóságok most megpróbálják feltérképezni, hogy a nő az elmúlt hetekben merre járt és kikkel találkozott, a lakosságot arra kérik, ne pánikoljanak, de amennyiben szükséges, pénteken megemelhetik a járványkészültséget.

Új-Zélandon eddig összesen kevesebb mint kétezer fertőzöttet találtak, ebből 25 ember hunyt el.