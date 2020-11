Idén rapper galambokon könnyezve kell várnod a karácsonyt

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

November közepe van, ez pedig azt jelenti, hogy a YouTube előtt ülve kell sírnod egy reklámot nézve, mert minden évben ilyenkor mutatja be a brit John Lewis áruházlánc a karácsonyi reklámját, amit sokan magánál a karácsonynál is jobban várnak. Nyilván, hisz ezek általában cuki, megható, állatokkal teli klipek, amik alatt még kissé szomorú zene is szól, hogy teljes legyen a hatás.

A 2020-as év annyira eltér az eddig megszokottaktól, hogy a Guardian szerint az áruházlánc idén azzal a gondolattal is eljátszott, hogy nem is készít karácsonyi reklámot, de amiatt valószínűleg utcára vonultak volna az emberek, ami így a járvány második hullámának közepén nem lenne túl szerencsés. Szóval mégis készítettek egy állatokkal, gyerekekkel és hóemberekkel teli reklámot, aminek célja bevallásuk szerint most nem is saját maguk reklámozása – leszámítva persze a reklám minden jelenetében megjelenő John Lewis-feliratos szatyrokat –, hanem az, hogy összegyűjtsenek 5 millió fontot, vagyis közel 2 milliárd forintot, amivel aztán százezer rászoruló családnak segítenének több jótékonysági szervezeten keresztül.

De az áruházlánc nemcsak a rászoruló családokon, hanem a járvány miatt kevesebb munkát kapó kreatíviparon is akart segíteni, így nyolc animációs művészt kértek fel, hogy elkészítsék az alábbi videót, ami alatt a Brit Award-nyertes Celeste énekli, hogy mindenki adjon egy kis szeretetet.