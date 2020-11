Mit csinálsz majd, amikor megint lehet valamit csinálni?

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

2019-ben akkora siker volt, hogy minden példány elfogyott, ezért 2020-ban úgy döntöttünk, felfrissítjük 444 jó hely Magyarországon kalauzunkat.

A 444 jó hely Magyarországon olyan könyv, amivel a kezedben akár egy napod, akár egy hosszú hétvégéd, akár egy teljes heted van, felfedezheted Magyarország olyan részeit is, amiket korábban nem ismertél. A 2020-as kiadásban néhány új hely is szerepel, és minden információt és adatot frissítettünk és aktualizáltunk. Nézz bele!

Fotó: ANDRAS ZOLTAI/www.zoltaiandras.com

A 444 jó hely Magyarországon tökéletes mindenkinek, aki 2021-es belföldi nyaraláson, vagy a következő hónapok rövid kiruccanásain gondolkodik. És karácsonyi ajándéknak is nagyon tudjuk ajánlani.

Kalauzunkban benne vannak az ország legjobb éttermei és szálláshelyei, látnivalói és kilátói, strandjai és rendezvényei, hangulatos falvai és izgalmas túraútvonalai. Mindez nyolc fejezetre osztva, Budapest környékétől a Balatonig és a Dél-Dunántúltól az Észak-Alföldig. És ami talán a legfontosabb, a kalauz olyan, mint a 444: független, szórakoztató és megbízható.

Fizethetsz bankkártyával vagy akár Paypallal is, és természetesen házhoz is szállítjuk. A könyv kapható a nagyobb könyvesboltokban is.