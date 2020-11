Óriás illy kávécsomagok hihetetlen áron!

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Ezt jól összeraktuk Neked! Az ismét ránktörő #maradjotthon és #homeoffice jegyében az EspressoShop.hu tovább segíti a biztonságos, és finom otthoni kávézást. Legnépszerűbb termékeinket csomagokba raktuk össze, és jelentős kedvezménnyel ajánljuk kávé- és designrajongók figyelmébe.

Királyi összetételű és méretű kávés csomagok

Kibővítettük illy kávégépes csomagajánlatainkat, amivel az egész előttünk álló karanténra bekészletezheted kedvenc kávédat kedvezményes áron. Már négy vidám színben kapható Kingsize csomagunkban 18 doboz (378 darab) iperEspresso kapszulával érkezik a rendkívül kis méretű, bárhol elférő Francis Y3 kávégép.

Extraként egy ECO Easy kapszulanyitóval is megajándékozunk, melynek segítségével a kapszula pillanatok alatt szétválasztható a komposztálható kávézaccra, és a műanyag szelektív hulladékként kezelhető üres kapszulára, ezzel a környezetterhelést is csökkentheted. Mindössze 97 800 Ft-ért Tied a csomag 135 200 Ft helyett, így 36 500 Ft-ot spórolsz! Ne hagyd ki!

A Queensize csomagot a stílus szerelmeseinek állítottuk össze, főszereplője az illy ikonjává vált Francis X7 kávégép. Az olasz sztár designer, Luca Trazzi által tervezett gépet a baristák inspirálták, pont úgy főzhetünk vele magunknak otthon kávét mint kedvenc baristánk a kedvenc kávéházunkban!

A királynői szettben a Francis X7 kávégép mellé 21 kapszula, Alessi design utazó termo pohár, és egy Eco Easy kapszulanyitó jár. A QUEENSIZE akciós csomag vásárlásakor 23 700 Ft-ot takarítasz meg, hiszen mindössze 71 900 Ft-ért a Tied a 95 645 Ft értékű szépség és finomság. Csapj le rá most!

Kézműves kávézás a design és a praktikum kettősével

Még az ágyban szervírozva is jól mutat, és a frissen főzött kávé egész lakást betöltő illatát is hozza a Melitta Pour Over Set klasszikus, porcelán filter kávéfőzője, amit a hosszabb kávékészítési módok kedvelőinek ajánlunk! A Melitta csomag tartalma egy négy trendi színben választható minőségi fényes porcelánból készült kávéfőző, és egy kis belevaló muníció: 2 doboz 250 gr-os fém dobozos illy darált kávé 7 700 Ft értékben. A 21 190 Ft-os csomagban így a kávéfőző csak 14 290 Ft-ba kerül Neked!

Tarts teaszünetet a Dammann isteni karácsonyi teáival!

Te is szinte érzed a képernyőn át a gőzölgő, isteni tea illatát? A Dammann karácsonyi ihletésű teái pont olyan finomak, mint amilyen szépek! Az ehető-iható ajándékokkal nem lehet mellélőni, és olyan jó egy finom teával a mindennapokat is feldobni kicsit. Válogass, hogy a finom szálas teákat fémdobozban vagy elegáns muszlinfilterbe csomagolva szeretnéd! Csak néhány a pompás, karácsonyi hangulatot fokozó összetevőkből: narancs illó olaj, vanília aroma, fűszerek, gyümölcs darabok, narancshéj, citrus, karamell, mézeskalács, ananász, de a fekete karácsonyi teában még egy csepp maraschino is van!

Espresso Klub: 7 % kedvezmény a törzsvevőknek!

Természetesen szemes, darált, podos formában is megtalálod az illyt nálunk, és ha designmániás vagy akkor is térj be hozzánk! Az ikonikus illy csészék, kávégépek, és Alessi kotyogók mellett az Illy Art Collection szettek, és a kortárs művészek által dekorált illy kávé legújabb kiadása is szuper ajándék, akár magadnak is! A Dammann teák mellett Domori forró csokoládéink is felmelegítenek a bekuckózós időkben, sőt, most már különleges, kézműves palkonyai borokkal is várunk. Már 15ezer Ft-os vásárlással beléphetsz Espresso Klub törzsvásárlói rendszerünkbe, klubtagunkként 7% kedvezményt és egyéb különleges ajándékokat kapsz! Nálunk szállítási időpontot sem kell vadásznod, csomagod 2 nap alatt megérkezik hozzád érintésmentes futáros kézbesítéssel. Idén minden eddiginél korábban kezdd el az ajándékvadászatot, mert a pandémiás helyzet miatt decemberben az eddiginél is terheltebbek lesznek a futárszolgálatok.

Gyere, nézz körül az olasz kávé, tea, és a design birodalmában! Vásárolj most, ajándékozz később!