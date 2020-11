Több civil is meghalt az indiai és a pakisztáni határőrök közötti tűzpárbajban

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Tűzpárbaj alakult ki pénteken indiai és pakisztáni határőrök között a vitatott hovatartozású Kasmír térségében, katonák és civilek haltak meg, sokan megsebesültek a határ mindkét oldalán az elmúlt hónapok legvéresebb incidense során.

A nukleáris fegyverekkel rendelkező két dél-ázsiai szomszédos ország egymást vádolták azzal, hogy tüzet nyitottak, és szándékosan civilek lakta területeket vettek célba.

Három indiai katona vesztette életét, további ugyanennyi sebesült meg azután, hogy aknagránátokkal és nehéztüzérséggel támadást hajtottak végre a de facto határ pakisztáni oldaláról, erről számolt be az indiai hadsereg egy közleményben. A támadásban három civil is életét vesztette, további öt megsebesült, közölte egy rendőrségi szóvivő.

Radzsa Fárúk Haider, a pakisztáni ellenőrzésű Kasmír miniszterelnöke eközben arról számolt be, hogy legalább öt civil meghalt, és további közel három tucat megsebesült azután, hogy indiai katonák támadást indítottak határ menti települések ellen. Az indiai erők tüzérséggel és rakétákkal indítottak támadást több célpont ellen a de facto határ mentén.

A dpa német hírügynökség szerint kevés részlet derült ki, de a közösségi médiában megjelent videófelvételeken rakéták által eltalált, égő házakat és üzletek voltak láthatóak a pakisztáni Kasmírban található Nílam-völgyben. A felvételeken segítségért kiabáló, kétségbeesetten futkosó embereket lehetett látni.

Pakisztáni vezetők elítélték a civileket célzó indiai akciót, Haider pedig utasította a hadsereget, hogy válaszoljon a támadásokra.

India és Pakisztán a két ország 1947-es függetlenné válása óta több háborút is vívott az azóta is vitatott hovatartozású térség miatt, amelynek északkeleti részén, Ladakhban Kínának is vannak területi követelései. A határvonalon gyakoriak az összecsapások. (MTI)