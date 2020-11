Tovább lassult a járvány a cseheknél

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Csehországban tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése. Az egészségügyi minisztérium szombat reggeli kimutatása szerint pénteken 7357 új igazolt fertőzöttet vettek nyilvántartásba, ami 500-zal kevesebb, mint csütörtökön, és 4200-zal kevesebb, mint egy hete volt.

Csökkent a kórházban kezeltek, a súlyos esetek és az elhalálozások napi száma is. A cseh kórházakban pénteken 7237 beteget kezeltek, ami mintegy hatszázzal kevesebb, mint az előző nap. A súlyos állapotban lévők száma 1100 körül van. A koronavírus szövődményeiben elhunytak száma 5926-ra emelkedett.

A járvány márciusi kezdete óra 454 ezer személy fertőződött meg Csehországban, közülük 316 ezer már meggyógyult. Jelenleg 132 ezer igazolt koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván a hatóságok.

Ladislav Dusek, az Egészségügyi Információk és Statisztikák Intézetének (ÚZIS) igazgatója péntek este bejelentette, hogy a járvány terjedési mutatója 0,7-0,8-ra csökkent, ami a helyzet javulásáról tanúskodik. Dusek ennek ellenére továbbra is szükségesnek tartja az óvintézkedések fenntartását, mert szerinte a járvány adatai még mindig veszélyesen magasak.

Az egészségügyi és az oktatási minisztériumok megállapodása alapján az általános iskolák első és második osztályos tanulói jövő szerdán visszatérnek az iskolapadokba. A szigorú óvintézkedések további lazítását a hatóságok mérlegelik, és a témát várhatóan a hétfői kormányülésen is napirendre tűzik.

