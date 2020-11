A Jahn Ferenc járványkórház az önkormányzattól kér pénzt defibrillátorra

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház főigazgatója segítségkérő levelet írt Szabados Ákosnak, a XX. kerületi polgármesternek, hogy adjanak pénzt, hogy defibrillátort, mobil ultrahangkészüléket és izolációs betegszállító ágyat vehessenek, mert az eszközbeszerzési keretük már az év első felében kimerült – jelentette be a Momentum.

Ralovich Zsolt főigazgató azt írta, a járványügyi védekezéshez és a biztonságos betegellátáshoz az alapvető felszereléseken kívül szükség lenne olyan eszközökre is, amik minőségi fejlesztést és plusz biztonságot jelentenének. A koronavírus-gyanúval érkező betegeknél sokszor van szükség gyors diagnosztikai eljárásra, amit segítene egy mobil ultrahangkészülék. Életveszélyes állapotromlásnál újraélesztésre is szükség lehet, ehhez kellene még defibrillátor, és a fertőzöttek szállítását segítené izolációs betegszállító ágy is. Ralovich azt kérte, a korábban megítélt 20 millió forintos támogatás terhére az önkormányzat segítse a prioritást élvező eszközök beszerzését 15,5 millió forinttal.

Havasi Gábor, a párt egészségpolitikusa, a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi tanácsnoka szerint ugyan a kormány 2017 óta évente többször is bejelenti a 700 milliárd forint összértékű Egészséges Budapestért Programot, forrást nem ad rá, az elmúlt 3 évben a megígért összeg kb. tizedét biztosították fejlesztésekre.

A Momentum szerint felháborító, hogy a kormány nem készítette fel az egészségügyet a koronavírus-járvány második hullámára, és egy járványkórház nem tud beszerezni saját forrásból olyan eszközöket, amiket a főigazgatója indokoltnak tartana a védekezés és betegellátás hatékonysága szempontjából. Vérlázító, hogy egy járványkórházzá minősített intézmény az alapszintű ellátáshoz szükséges eszközök mellett nem kap plusz eszközöket – áll a Momentum közleményében.