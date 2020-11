A WHO elnöke szerint önmagában a vakcina nem vet véget a járványnak

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A világjárvány tombol, de azért jönnek jó hírek is: a Pfizer után a Moderna is azt jelentette be, hogy elég hatékony lett a vakcinájuk. Nem sokkal a bejelentés előtt Tedros Adhanom Ghebreyesus arról beszélt, az oltás önmagában nem fogja megoldani a problémát. „A vakcina csak kiegészíti az eszközeinket, nem helyettesíti azokat” - mondta az Egészségügyi Világszervezet elnöke. „Egy vakcina magában nem vet véget a világjárványnak”. Tedros azt mondta, ha elkészül a vakcina, eleinte még nagyon korlátozottan lehet csak hozzáférni, és az egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetett betegek kapják meg elsőként. Azt reméli, ezzel csökken majd a halálesetek száma, és az egészségügy túlterheltsége.