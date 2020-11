Meg kéne mutatni az egészségeseknek a kórházi állapotokat - mondja a volt focista, aki elkapta a koronavírust

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Bankos Barnabás

„Nem vettem komolyan a veszélyt, azt hittem, nem is létezik ez a szar. Biztosra vettem, hogy sportolóként nem kaphatom el. Aki könnyebb tünetekkel átvészeli, vagy nem fertőződött meg, annak fogalma sincs, milyen, de senki ne bízzon abban, hogy erős a szervezete és vele nem történhet meg.”



Ezt mesélte a Blikknek a 40 éves Bankos Barnabás, aki korábban Százhalombattán volt hivatásos labdarúgó, edzőként is dolgozott, most pedig elkapta a koronavírust. Miután megjelentek a tünetek, gyorsan nagyon rosszul lett („a végtagjaim, az ízületeim szinte szétszakadtak, minden levegővételnél szúrt a hátam”), pozitív tesztje után pedig Kistarcsára vitték kórházba, mert „Budapesten már két hete sem volt hely.” A Blikknek azt mondta, oxigént és rengeteg gyógyszert, infúziót kapott, akkorra már tüdőgyulladása volt, a vírus pedig ráment a bal veséjére is, ezért iszonyú fájdalmakat él át.

A lapnak arról beszél, dupla adag fájdalomcsillapító mellett is fájt minden porcikája, a kórházban pedig azt látta, „ötpercenként hozzák a betegeket, viszik a holtakat”. Az volt a tapasztalata, hogy kevés az orvos és az ápoló, de mindent elkövetnek, amit lehetséges, ezért le a kalappal előttük.

Bankos Barnabás szerint

meg kéne mutatni az egészségeseknek a kórházi állapotokat.

„Tavasszal az olaszoknál láthattuk a lélegeztetőgépen küzdőket, a kamionnal szállított halottakat, mi sem állunk ettől messze. Mindenkit szépen kérek, tartsa be az óvintézkedéseket, mert lehet, egy szájmaszkban nem kellemes, de a lélegeztetőgépen sokkal rosszabb!” - mondta a Blikknek. Bankos Barnabás a Facebookon is beszámolt arról, mi történt vele a kórházban, legutóbbi posztja szerint felépülőben van, negatív lett a tesztje.

Kezelése miatt viszont csúszott az albérletének kifizetésével, amiért nem lesz hova hazamennie a kórházból. A Kispest-Honvéd Futball Club szurkolói gyűjtést szerveznek neki. (Blikk)