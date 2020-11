Szakszervezetek perlik a csőd szélén álló Dunaferrt

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Augusztusban indoklás nélkül felmondta az összes kollektív szerződést, és elzárkózott a tárgyalástól a Dunaferr acélipari vállalat vezetése, a Vasas és a Magyar Szakszervezeti Szövetség most peres úton kényszerítenék Jevgenyij Tankilevics ukrán vezérigazgatót, hogy reagáljon érdemben a megkereséseikre - írja a Portfolio.

A lap szerint a Dunaferr nehéz anyagi helyzetbe került, akadoznak a bérkifizetések és juttatások is, valószínűleg emiatt mondták fel még augusztusban az összes kollektív szerződést is.

A Vasas és a Magyar Szakszervezeti Szövetség is levélben kérte Tankilevicstől, hogy vegye fel velük a kapcsolatot tárgyalás érdekében, de a vezérigazgató ezekre a megkeresésekre állítólag még csak nem is válaszolt, ezért terelik most peres útra az ügyet.



Szeretnék, ha a perben azt is vizsgálná a bíróság, hogy a kollektív szerződéseket jogszerűen mondta-e fel Tankilevics. A szakszervezetek ugyanis megvizsgálták a cégvezető jogállását, és állításuk szerint „komoly jogi aggályokat fedeztek fel” megbízatásának június 30-ai meghosszabbításával kapcsolatosan. A bíróságnak az erről szóló bizonyítékokat is benyújtották.