Taylor Swift tudta nélkül adták el első hat lemezének tulajdonjogát

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Taylor Swift, a világ egyik legnépszerűbb énekesnője megerősítette, hogy eladták első hat lemezének a szerzői jogait, és az üzletbe nem volt semmiféle beleszólási lehetősége.

A master lemezek eddig a zeneipari befektető Scooter Braun tulajdonában voltak, ő adta tovább most ezeket egy befektetési alapnak. A tranzakció a kiszivárgott hírek alapján több mint 300 millió dollárért cserébe ment végbe.

Taylor Swift Fotó: VALERIE MACON/AFP

Miután az amerikai lapok megírták az eladás hírét, Swift Twitteren reagált, azt írva, hogy ez volt a második alkalom, hogy a zenéjét a tudta nélkül adták el. Swift és Braun viszonya egy ideje már konfliktusos volt, az énekesnő szerint Braun szét akarta aprózni a zenei örökségét.

Swift még a karrierje kezdetén, 2004-ben kötött egy megállapodást a Big Machine lemezkiadóval, hogy első hat lemezének tulajdonosa a kiadó lehet, a cserébe kapott pénzt pedig Swift a pályafutása felfuttatására fordíthatta. Mint a BBC is írja, a master lemezek tulajdonjoga igen jelentős a zeneiparban, hiszen ennek birtokában lehet dönteni arról, hogy mi történjen a rajta szereplő számokkal, megjelenjenek-e újra, felkerüljenek-e streamplatformokra és így tovább.

2019-ben Braun felvásárolta a Big Machine-t, és ezzel Swift lemezeinek tulajdonjogát is megszerezte. Azóta folyamatos vitában álltak egymással azzal kapcsolatban, hogy ki is birtokolja Swift számainak szerzői jogát. A helyzet annyival bonyolultabb, hogy Swift, aki maga írja a dalait, még mindig rendelkezik a kiadói jogokkal, azaz Braun bizonyos lépéseit képes volt megvétózni.

A Billboard-nak adott interjújában tavaly arról beszélt, hogy mióta Braun megvásárolta a master lemezeket, heti több tucat igényt kellett visszautasítania, hogy a Shake it Off című számát különböző célokra hasznosíthassák. Egy későbbi közleményében pedig arról írt, hogy igyekszik visszaszerezni a tulajdonjogot a master lemezek fölött, és tárgyalásokat is kezdeményezett Braunnal. De elmondása szerint a férfi jogi csapata többek között alá akart íratni vele egy papírt, hogy a jövőben csak akkor mondhat bármit Braunról a nyilvánosság előtt, ha annak pozitív üzenete van.

Scooter Braun Fotó: Michael Tran/AFP

Ehhez képest pár héttel ezelőtt megkereste egy magántőke-befektetési alap, a Shamrock Holdings, és közölték, hogy megvették a lemezeket Brauntól. Swift elmondása szerint nyitott arra, hogy a jövőben az alappal működjön együtt, ugyanakkor a megállapodás értelmében Braun még éveken át fog profithoz jutni Swift zenéi után.

Az alapkezelőnek írt levelében azt írta, hogy ehhez nem tud jó lelkiismerettel asszisztálni. Közölte azt is, hogy elkezdte újra felvenni pár régebbi számát, és egyben megköszönte a rajongóinak, hogy támogatják.

Mint a BBC írja, Swift és Braun viszonya már egy ideje elég viharos volt: Braun nagyon ismert zenei producer, többek között Ariana Grande, Justin Bieber és Demi Lovato ügyleteit is ő menedzseli, de Swift manipulatív bullyngolással vádolta meg őt.

Az új tulajdonos Shamrock Capitalt egykoron még a Disney-család hozta létre, de mára hatalmas óriássá nőtt, több mint 2,1 milliárd dollár értékben vásároltak fel legkülönfélébb dolgokat, többek között techcégeket is.