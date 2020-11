Weinstein vádlói szavazhatják meg az ügyét lezáró többmillió dolláros megállapodást

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Bár Harvey Weinstein március óta börtönbüntetését tölti, ügyét a Hollywood Reporter szerint feltehetően az a megállapodás fogja végleg lezárni, melyet Mary F. Walrath bíró küldött most jóváhagyásra azon nőknek, akik szexuális visszaéléssel vádolták meg a producert.

A megszavazandó megállapodásban benne van egy 17 millió dolláros, a producer áldozatait segítő kárpótlási alap, egy 8,4 millió dolláros összeg a szexuális visszaélésektől független csődkövetelések fedezésére és még 9,7 millió dollár a Weinstein cégénél dolgozók kárpótlására.

Weinsteint vádlói a fentieket egészen december 18-ig fogadhatják el, ezzel azonban többen már korábban sem értettek egyet, mondván, hogy a producernek így nem kell a tetteiért felelősséget vállalnia, csak fizetnie.

Harvey Weinstein ellen Kalifornia államban január óta folyik egy büntetőeljárás, amiben egy nő megerőszakolásával és egy másik nő szexuális zaklatásával vádolták meg, majd ezt a vádat kiterjesztették egy másik zaklatásos esetre is. Októberben pedig indult egy újabb eljárás is, ott a vádak szerint három alkalommal orális szexre kényszerítette áldozatait, három alkalommal pedig meg is erőszakolt nőket.

Weinstein eközben a börtönben – ahol két alkalommal elkövetett szexuális erőszak büntette miatt ül –, újra belázasodott, erről sajtósa tájékoztatta az USA Today-t. A 23 éves börtönbüntetését töltő producert elkülönítették és megfigyelés alatt tartják. Azt egyelőre nem erősítették meg, hogy Weinstennek pozitív lett-e a koronavírustesztje, de úgy tudni, hogy márciusban, miután bevonult a börtönbe, már elkapta a vírust.