A New York-i Rockefeller Centernél állított karácsonyfa állapota tökéletesen leírja egész 2020-at

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

2020 egy fos év, ezt így november vége felé közeledve egyértelműen kijelenthetjük, nem is kell magyarázni, hogy miért. Egy ilyen év után pedig teljesen felesleges csodálkozni azon, hogy még a karácsony sem sikerül tökéletesen, már ha a tökéletes karácsonyt a New York-i Rockefeller Centernél állított, minden évben tökéletes karácsonyfa szimbolizálja. Ez a fa idén közel sem tökéletes. Egy twitterező meg is találta rá a megfelelő hasonlatot, szerinte pont úgy néz ki, mint aki saját magának próbálta meg levágni a haját.

De ahogy a 2020-as pokol közepén végre felcsillant a remény az egyre hatékonyabbnak tűnő vakcinákkal, úgy jelent meg a csúnya karácsonyfa sztorijában is valami lehetetlen cukiság, de úgy, mintha a Disney írói találták volna ki azt:

a fát felállító munkások a fenyő ágai közt találtak egy apró kis baglyot.

A kissé kiszáradt és éhes, de amúgy sértetlen állapotú baglyot természetesen gyorsan elnevezték Rockefellernek, majd egy vadrezervátumba szállították. A madár egyébként egy felnőtt és hím fűrészbagoly, az orvosi vizsgálatok után pedig kiderült, hogy semmi baja. Adtak neki egy kis egeret, a hétvégén pedig el is engedik.



(Washington Post/France24)