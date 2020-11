Az ember, aki casco-t köt és időt spórol

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Mindannyian tudjuk, hogy biztosításokat célszerű kötni, legyen szó ingó vagy ingatlan vagyonunkról, illetve egyes vagyontárgyakra, így új autó esetén is szükséges kötni, de mindannyian minél kevesebb idő alatt minnél jobb feltételekkel szeretnék szerződést kötni.

Kiváltképp, amikor végre kiválasztjuk a hőn áhított autónkat, amire már évek óta fáj a fogunk, és most végre lehetőségünk adódik megvásárolni. Ilyen esetekben a legkevésbé sem azzal szeretnénk foglalkozni, hogy mi van, ha valami baja lesz, de mivel állampolgári kötelességünk biztosítani autónkat a csak kötelezőként emlegetett valamivel, érdemes elgondolkodni egy pillanatra a casco-n is.

Annál is inkább, mert ügyintézésben ez most több, mint egyszerű, legalábbis az Allianznál, 10 évnél nem idősebb autó vásárlása esetén. Autóm fantázianévre hallgató biztosításuk kombinálja a casco-t és a kötelezőt. És ha csak már annyival előrébb vagyunk a biztosítás megkötésekor, hogy nem kell hetvenhétszer kitöltögetni teszem azt az alvázszám rublikát, nyert ügyünk van, nem igaz?

A casco-val élők népes tábora tudja, mennyivel jobb félni, mint megijedni. Mert hiába a szép, új autó, ha olyannak is megtetszik, aki képes rá, hogy elvigye és a bevásárló központ parkolójában kocsinkat lezúzó- és nyom (értsd: adatlap) nélkül lelépő ismeretlenek ellen sem nagyon lehet másképpen védekezni, mint a biztosítással. Emellett már csak hab a torán, hogy Max keresztnevű csomagjuk az emberi gonoszság/bénázás mellett a természeti károktól is megvédi az autótulajdonost, sőt biztosításuk akár a felpattanó kövektől megviselt szélvédőre is kiterjed.

És itt jön be a képbe a lényeg, hiszen a megújult kárbejelentőnek köszönhetően pillanatok alatt elintézhetjük egyben az egész kárbejelentést. Az Allianz ugyanis teljességgel megújította kárbejelentő felületét, ami ezzel felhasználóbarátabb, modernebb és letisztultabb lett, mint valaha, pontosan azért, hogy ne a korábbi felesleges adatokat kérő, űrlapszerű felülettel találkozzon a felhasználó.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amint felhívjuk a figyelmüket a problémánkra, a kárstátusz linken feltölthetjük az előre meghatározott típusú fotókat, hogy aztán az úgy nevezett “dokumentum alapú kárrendezés” keretén belül (ügyfélkontakt nélkül) kiajánlják a kártérítési/szolgáltatási összeget. Ha ezt az összeget elfogadjuk, akkor automatikusan kiutalják a pénzt és lezárják a kárt. Ha nem, akkor lehetőségünk van javítót választani az általuk ajánlott javítók közül, de úgy is dönthetünk, megcsináltatjuk a verdát és küldjük a számlát.

Mivel általánosságban elmondható, hogy szeretjük, ha a kényelem találkozik a praktikummal, amikor elgondolkodunk autónk megvásárlásakor a biztosítás kérdésén, érdemes olyan biztosítót választani, ahol kevesdebb bíbelődéssel hamarabb a problémánk végére érünk, hamár egyszer beüt a krach. Lehet ezt személyesen sorbanállással, sok új ősz hajszál beszerzésével, és lehet kényelmesen, pár gomb megnyomásával, a kérdés csak, hogy melyik legyen?