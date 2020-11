Egy brit kutatás szerint a tünetek jelentkezése utáni öt napban a leginkább fertőző a koronavírus

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egy új, nagy léptékű kutatás szerint a tünetek jelentkezésekor, és az ezt követő öt napban a legfertőzőbbek azok, akik elkapták az új típusú koronavírust. A kutatók, akik a Lancet Microbe brit tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban számoltak be az eredményeikről, azt írják, hogy

a fertőzötteknél a betegségük elején találták a legnagyobb víruskoncentrációt, míg "élő", vagyis szaporodni képes vírusok akár a tünetek megjelenése utáni kilencedik napig kimutathatók voltak. A tanulmány készítői 79 kutatást elemeztek, ezek teszttel igazoltan koronavírusos, kórházban kezelt, tüneteket mutató páciensek eseteit tartalmazták. A tünetek jelentkezésétől kezdve akár a kilencedik napig is azonosítottak szaporodóképes vírusokat a torokból vett egyes mintákból.

A mintákban talált RNS-részecskékből, vagyis a vírus örökítő anyagának töredékeiből a tünetek kezdetekor vagy ezután öt napon belül volt a legtöbb. Az inaktív RNS-töredékek az orr- és torokmintákban átlagosan még a tünetek megjelenése utáni 17 napon is kimutathatók voltak.

A kutatók azt a következtetést vonták le, hogy mivel kilenc napon túl nem volt a mintákban szaporodóképes vírus, ezért valószínűtlen, hogy a páciensek többsége fertőzne a kilencedik nap után is. "Az emberekben azt kell tudatosítani, hogy amint akár a legenyhébb tüneteket is érzik, ne érintkezzenek másokkal, izolálják magukat. Vannak, akik olyan későn kapják meg a teszteredményüket, hogy talán már túl is vannak a legfertőzőbb időszakon" - mondta el a BBC-nek Muge Cevik, a St. Andrews-i Egyetem tudósa.

A kutatás nem vizsgálta a tünetmentes fertőzötteket, de a szerzők felhívták a figyelmet arra, hogy más kutatások kimutatták, egyesek már a tünetek megjelenése előtt és tünetmentesen is fertőzhettek. (MTI)