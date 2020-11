Egy búvárhúzó segítségével a víz alatt próbált meg elmenekülni az FBI elől a piramisjátékos csaló

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Az FBI ügynökei még hétfőn vették üldözőbe a 35 millió dolláros piramisjáték elkövetésével gyanúsított Matthew Pierceyt. A férfi az ügynökök elől autójába pattant, és Kalifornia legnagyobb mesterséges tavához, a Shasta-tóhoz hajtott.

Az FBI közben helikopterrel is követte Pierceyt, és onnan nézték végig, hogy a férfi a tóhoz érve kivett valamit az autója csomagtartójából, majd bement a vízbe, ahol hosszabb időt a víz alatt töltött. Az ügynökök eközben a parton várakoztak: Piercey 25 perccel később rendkívül átfagyva bukkant elő újra a vízből. Ekkor letartóztatták, idézi a hatóságokat a New York Times cikke. A letartóztatás közben száraz ruhát is kapott, amit közben az FBI ügynökei a férfi feleségétől kértek el.

A beszámoló szerint Piercey egy Yamaha 350Li típusú víz alatti búvárhúzó (sea scooter) segítségével próbált meglógni: az eszköz használatával víz alatt akár 6,5 kilométer/órás sebességet is el lehet érni.

Mint a lap írja, az nem világos, hogy a tóban töltött időből mennyit volt Piercey ténylegesen is a víz alatt, és sem az FBI, sem az ügyészség nem válaszolt egyelőre az azzal kapcsolatos újságírói kérdésekre, hogy volt-e a férfinél bármiféle egyéb búvárfelszerelés, ami lehetővé tette volna a számára, hogy hosszabb ideig is a felszín alatt maradhasson. Az ügyészség annyit közölt a letartóztatásról szóló jegyzőkönyvben, hogy Piercey valamennyi időt a víz alatt volt, és ekkor az ügynökök csak buborékokat láttak.

A vádak szerint Piercey amúgy egy piramisjáték alapú befektetői csalás elkövetője volt, 2016 és 2020 eleje között mintegy 35 millió dollárral károsíthatta meg a befektetőit.