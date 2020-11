A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Az OMSZ előrejelzése szerint jön a tél, mert bár a legmagasabb nappali hőmérséklet még 5 és 10 fok között alakul, késő estére akár -3 fokosra is lehűlhet a levegő. Közben az északi szél is megerősödik majd többfelé, a hegyekben – vagyis leginkább a Mátrában és a Bükkben – pedig havaseső-zápor illetve hózápor is előfordulhat majd.

(met.hu)