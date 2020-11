Orbán szerint aki Magyarországot támadja a vétó miatt, az korrupt

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Masszív sorosozással indította péntek reggelt Orbán Viktor a Kossut Rádióban. Az uniós költségvetés megvétózárásáról és a jogállamisági feltételekről szóló vitát Magyarország miniszterelnöke röviden úgy értékelte: „„Hát Soros György fenyegeti Magyarországot meg Lengyelországot.” Később kibontotta, hogy ezzel Soros György publicisztikájára utalt, ami szerinte tele van fenyegetéssel és zsarolással. „Utasításokat ad tulajdonképpen a brüsszeli bürokratáknak, hogy most akkor mit kell tenni. És szerintem erre született meg az a nyugodt és higgadt reakció tegnap a miniszterelnökök ülésén, hogy az a miniszterelnökök dolga, hogy hogyan kell egy vitát elrendelzni” - mondta Orbán.

Egyébként a miniszterelnök szerint nem példátlan az Európai Unió esetében, hogy a költségvetési viták késhegyig mennek, és természetesnek tartja, hogy viták vannak, amiket rendezni kell. Orbán szerint akik arról bezsélnek, hogy a magyar és a lengyel vétó fenyegetést jelent, mert a déli államok így nem kapják meg a pénzt a válságkezelésre, „azok az emberek, akiket Soros György fizet”.

„Ma a világpolitika legkorruptabb embere, az Soros György. Ugye a korrupcióhoz két ember kell: aki a pénzt adja, meg aki elfogadja. És Soros György nagyon sok politikust fizet. Tehát ő az, aki leginkább korrumpálja az európai politikát. Akik most megszólalnak, és a Soros-féle mesterterv végrehajtásában vállalnak szerepet a megszólalásukkal, vagyis támadják, zsarolni akarják Magyarországot meg Lengyelországot, azok bizony mind Soros György által korrumpált politikusok” - foglalta össze a miniszterelnök, hogy szerinte hogy működik a világ.

Azt is hasonló logika mentén értékelte, hogy a magyarokon és a lengyeleken kívül az összes többi ország megszavazta, hogy támogatási pénzek befagyasztásával is számon lehessen kérni a tagállamok kormányain a jogállamiság rombolását: „Ez valójában nem joguralom, hanem többségi uralom dolga. Azt szeretnék, hogyha a mostani helyzethez képest az uniós tagállamok többsége is rá tudná szorítani egyik vagy másik tagállamát arra, hogy valamit tegyen vagy ne tegyen.”

Szerinte most arról van szó, hogy egy-egy ország menekültpolitikáját nem az Európai bíróság vagy más pártatlan testület ítélné meg, „hanem egy politikai testület szavazná le a kisebbségben maradókat, és mondaná azt mondjuk, hogy Magyarország nem építhet kerítést. Vagy mondhatja azt, hogy ha van is kerítés, akkor is be kell engedni a migránsokat. Vagy mondhatja azt, hogy ha a migránsok beléptek Magyarország területére, nem tarthatók fogva”. Orbán Viktor felfogása szerint most - Soros György vezényletével -olyan eszközöket akarnak létrehozni, amivel jogszerűen lehet azt mondani, hogy „Magyarországnak le kell bontania a kerítést”.

