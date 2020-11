Justin Bieber alámerült egy NBA-játékos kádjában, és ő lett a modern kereszténység egyik vezető arca

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Szeptember közepén jelent meg Justin Bieber Holy című száma, ami Youtube-on azóta több mint hetvenötmillió, Spotify-on pedig közel 180 millió kattintást hozott. Ahhoz képest persze, hogy hányan látták az elmúlt években mondjuk a Baby Sharkot, ezek a számok elenyészőek, és azért sem kell rajta feltétlenül sokat csodálkozni, mert Justin Bieber kerek tíz éve ott van a mainstream popzene élén. De szemben az eddigiekkel, az énekes új dala nem csajozásról és a bulizásról szól. A Holy szövegét és klipjét tekintve is tömény kereszténypop.

Bieber az utóbbi években rendszeresen tűnt fel celeblelkészek oldalán és evangélikus megatemplomok környékén, eleinte leginkább a 2014-ben, Ausztráliából importált Hillsongban és annak vezető lelkésze, Carl Lentz mellett. Lentz évekig Bieber barátja és mentora volt, ő keresztelte meg az énekest 2015-ben Tyson Chandler NBA-játékos kádjában, és az ő templomában találkozott Bieber a későbbi feleségével, Hailey Baldwinnal. Bieber frissen jött kereszténysége igazán hangsúlyos viszont csak akkor lett a nyilvánosság előtt is, amikor eljegyezte Baldwint. Azt, hogy megházasodik, így jelentette be Instagramján:

„Ígérem, hogy családunkat becsülettel és tisztelettel vezetem majd, hogy Jézus a Szentlélek által mutasson utat minden tettünk és döntésünk során. (...) Isten tökéletesen időzített, a hetedik hónap hetedik napján jegyeztük el egymást, a hetes szám pedig a lelki tökéletességet szimbolizálja, ez igaz, keressetek rá Google-ben! Hát nem őrület?”

Bieber 2019-ben a Vogue-nak adott feleségével közös interjút, az énekes akkor beszélt először szexfüggőségéről és arról, hogy mi köze mindehhez Istennek:

„Nem maga miatt kéri, hogy ne szexeljünk, hanem mert ez a szabály. Isten csak meg akar védeni a bajtól és fájdalomtól. A szex pedig rengeteg fájdalmat okozhat. Az emberek néha csak azért szexelnek, mert nem érzik jól magukat, azért, mert nincs rendben az önértékelésük. Nők és férfiak egyaránt. Ezért akartam Istennek szentelni magamat, mert úgy éreztem, így jobb lesz a lelkemnek. Hiszem, hogy Isten ennek eredményeként jutalmazott meg Hailey-vel.”

Mármint feleségével, Hailey Baldwinnal, akivel esküvőjükig nem éltek szexuális életet, Bieber elmondása szerint pedig gyakorlatilag ezért is házasodtak össze viszonylag hamar.

Erkölcsi kudarcok egy közel-keleti unikornis nővel

Az amerikai Hillsong megatemplom 1977-ben alapított ausztrál anyaegyháza a pünkösdi mozgalomhoz tartozott, vagyis a Szentlélek közvetlen szerepét dicsőítette leginkább olyan csodatevések révén, mint a hirtelen meggyógyuló vagy nyelveken megszólaló hívek. Istentiszteleteik általában zenés, táncos, éneklős összejövetelek, ez a mai napig jellemző a Hillsongra és a hozzá hasonló megatemplomokra.

A már említett Carl Lentzet november elején rúgták ki a Hillsongtól, közleményükben az okok közt mindössze annyit jelöltek meg, hogy a celeblelkészt „erkölcsi kudarcok” miatt bocsátották el. Napokig csak találgatni lehetett, hogy ezalatt mit értenek, az ezzel foglalkozó lapok felvetették, hogy talán nem megfelelően kommunikált abortusz-ügyben vagy a melegházasságról, bár ezekről egyszer már megnyilvánult, és azt mondta, a homoszexualitás és az abortusz bűn, de templomában szívesen fogad minden bűnöst. (A Hillsong ausztrál anyaegyházát alapító Frank Houston fia, Brian Houston azután rúgta ki a templom kórusvezetőjét, hogy az bejelentette, hogy meleg és összeházasodik egy másik férfival.)



Aztán kiderült, a probléma az volt, hogy a tizenhét éve házasságban élő lelkész magát egyedülálló sportügynöknek kiadva becsajozott és összejött egy New York-i, egyébként muszlim dizájnerrel. Utóbbi később a New York Postnak nyilatkozva elmondta, már véget ért a viszonya a lelkésszel, akivel annyira szerették egymást, hogy az „Közel-keleti unikornisnőnek" nevezte őt. A lapokban csak Ranin néven említett nő azt is hozzátette, azt gyanítja, Lentznek több nővel is volt viszonya, és szerinte csak idő kérdése, hogy azok mikor kerülnek elő és szólalnak meg.

Lentz az ügyben november 5-én adott ki Instagramján egy közleményt, ebben bocsánatot kért híveitől, amiért bizalmuk megtört benne, egyedül feleségétől nem kért nyilvánosan bocsánatot, de a poszthoz mellékelt egy fotót családjáról, amin mindannyian nagyon szépen ki vannak öltözve.

Laura Lentz nemcsak nyilvános bocsánatot nem kapott, de kiderült, hogy a Hillsong a történtek után őt is kirúgta. Ő szintén lelkészként dolgozott az egyháznál, a Sun forrásai szerint pedig azért bocsátották el, mert „ha egy házastárs mindkét tagja az egyháznál dolgozik és egyikük munkaviszonya véget ér, mindkettejüket azonnal ki kell rúgni”.



Trendi sztárlelkészek

A nagyon trendkövető, dizájnerruhákat viselő Lentz vezető arca volt a Hillsongnak és úgy összességében a modern keresztény vonalat követő egyháznak, ahol a vasárnapi szertartások leginkább egy koncert, egy Apple-termékbemutató és egy TED-talk keverékére hasonlítanak. Azonban amióta Bieberrel már nincsenek olyan jóban, kevesebbet foglalkoztak Lentz-cel is. Pedig egykor akkora barátok voltak, hogy Bieber egy darabig nála is lakott – pontosabban vett részt egy baráti detoxon – miután megdobálta tojással egy szomszédja házát, majd belehugyozott egy étteremben a felmosóvödörbe. A barátság viszont valamiért megszakadt, az énekes mostanában inkább egy másik celeblelkész, Judah Smith posztjait osztja meg Instagramján, és esküvőjét sem Lentz, hanem már ő celebrálta. De a hasonlóan szemüveges és hasonlóan trendi Smith már Instagram-követőkben is leelőzte Lentzet.

Judah Smith a szintén megatemplom ChurchHome lelkésze Seattle-ben, három gyereke van feleségétől, a házasság előtti szexben nem hisz, az azutániban viszont már annál inkább, ezt egy az MTV által közvetített szertartáson ki is fejtette 2016-ban, amikor fontosnak érezte elmondani, hogy feleségével 17. házassági évfordulójukat azzal ünnepelték, hogy sokat szexeltek, majd megosztotta azt is, hogy számításai szerint már több mint kétezerszer voltak együtt:

„Ha már több mint kétezerszer szexeltél ugyanazzal az emberrel, akkor jó vagy. Csak úgy mondom.”

Judah Smith és Carl Lentz mellett sokszor feltűnt még Bieber közelében két másik celeblelkész, Chad Veach és ifjabb Rich Wilkerson. Kettejük közül már csak Veach szemüveges, övé a Los Angeles-i Zoe Church, aminek gyülekezete először egy éjszakai klubban, a 1Oak-ban ült össze, ahol korábban Kim Kardashian rendezte meg rendszeresen a születésnapi bulijait. És ha már Kardashian: a negyedik sztárlelkész, Wilkerson azután lett híresebb, hogy 2014-ben ő adta össze Kim Kardashiant és Kanye Westet. Wilkerson és felesége együtt lelkészkednek Miamiban a saját templomukban, a Vous Churchben.



Hogy részletesebb képet kapjunk arról, hogy Smith és a többi sztárlelkész milyen prédikációkat tart, itt egy jó kis videó, amit Justin Bieber is megosztott. Ezen Smith arról beszél, hogy az igazság miként gyógyítja meg az embert hat lépésben.

Vagy ott van ez, amiben pedig azt mondja, az életében nem az a lényeg, hogy hol él, mit eszik vagy mit iszik, hanem az igazságosság, a béke és az öröm, amit nem vehet el tőle a Covid-járvány.



Aki felfedezett némi hasonlóságot egy random Szabó Péter-előadás és eközött, az már rájött, hogy mi a lényege a karizmatikus gyülekezeteknek, amik Magyarországon is léteznek az 1920-as évek óta. A Wikipedia szerint a pünkösdi irányzat „hittörekvései a Biblia tanításához való visszatérés, a tiszta evangélium hirdetése, a közösségi hitélet és az egyház anyagiasodásának visszafogása”. Utóbbi már viszonylag nehezen összeegyeztethető az amerikai megaegyházakkal, és azok lelkészeinek életformájával, bármennyire is ezen a vonalon indultak el eredetileg. A témában már egy külön Instagram-oldal is készült, ami azt mutatja meg, milyen, sokszor embertelenül drága cipőket viselnek a lelkészek.

Persze ez is hozzásegítheti sokszor a templomokat, hogy az A-listás celebek is megközelítsék őket és szívesen járjanak oda. Márpedig minél több celeb van valahol, ott egy idő után a rajongók is megjelennek, a végén pedig mindenkinek jó lesz. Az egyháznak biztos. Főleg azoknak, ahol havi tagságot is kell fizetni. Mint például a California Church Communityben, amit a Kardashianok anyja, Kris Jenner alapított, és amit a Vox szerint a Kardashianok adóelkerülésre használnak. A tagdíj itt havonta ezer dollár vagy a fizetés 10 százaléka.

A modern kereszténység új arcai

A 2000-es években celebek tömegei lettek kabbalisták, Lindsay Lohantől Ashton Kutcherig mindenki vékony piros karkötőt hordott, amiből egyértelműen lehetett tudni, hogy ők a zsidó forrásokat felhasználó, ezoterikus/misztikus vallást követik. A kabbalából Madonna csinált trendet, azóta viszont eltelt újabb húsz év, az énekesnő 62 éves lett, a Z generációnak pedig szinte már fogalma sincs róla, hogy ő kicsoda, annál jobban ismerik viszont Justin Biebert, a Kardashianokat vagy Kanye Westet.

Justin Bieber celebségével tökéletesen el lehet adni ezt a nagyon új és nagyon trendi kereszténységet, az egyháznak – legalábbis annak a templomnak, ahova épp jár – jót tesz, hogy két videóklip forgatás közt megjelenik az aktuális lelkészhaverja mellett Instagramon, a hívek meg annak örülhetek, hogy maguk közül egynek tudhatnak egy hírességet. És nemcsak egyet, hanem egyre többet. Ott van még Chris Pratt, aki szintén az egyik ilyen megatemplomban, a Zoe Churchben ismerte meg feleségét, Arnold Schwarzenegger lányát, és ott vannak a Kardashianok, szorosan mellettük pedig Kanye West is, aki már nem elégedett meg azzal, hogy csak egy legyen a hangosan vallásos celebek közül. A rapper egyházalapítói ambícióit is megcsillogtatta, amikor 2019 januárjában elindította Sunday Service-nek elnevezett, zenés istentisztelethez hasonló, vasárnapi minikoncertjeit, ahol sajátmárkás melegítőjébe csomagolva énekelteti a gospel-kórust, miközben néha ő is szónokol egy keveset.

Kanye West zenés misét tart a 2019-es Coachellán Fotó: Rich Fury/AFP

Viszont amennyire úgy tűnt, hogy Westből még lelkész is lehet, a két évvel ezelőtti lendület visszaesett, a rapper azóta sem alapított egyházat. Persze elképzelhető, hogy ebben közrejátszott a világjárvány, illetve az is, hogy minden erejét lefoglalta terve, hogy ő legyen a következő amerikai elnök. Vagy egyszerűen csak nem fért már el a rengeteg celeblelkész mellett. Bár most ugye épp megüresedett egy hely.

Egy biztos, ha Kanye Westből nem is lesz lelkész, ő és Justin Bieber egyelőre csak nyertek abból, hogy létezésük egyik leghangsúlyosabb eleme lett a vallásuk, a megatemplomok pedig még náluk is nagyobbat szakítottak. Lentz helyett meg majd úgyis jön valaki más, ha nem West, akkor egy újabb nagyon megdizájnolt szemüveget viselő, jólöltözött lelkész, akivel Justin Bieber majd lóghat a szabadidejében.