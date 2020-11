Marihuánával élénkítené a gazdaságát Észak-Macedónia

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Könnyen lehet, hogy Észak-Macedónia lesz az első kelet-európai ország, ahol legálisan lehet majd füvezni a kávézókban, az ország miniszterelnöke szerint ugyanis a kormány azon gondolkodik, hogy holland mintára megengedje a marihuána fogyasztását Szkopjéban és a fontosabb turisztikai központokban.

Zoran Zaev miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a tervek szerint holland mintára szabályoznák a marihuána fogyasztását és árusítását, így a kávézóknak, vendéglátó helyeknek, amelyek drogokkal is szolgálnának ételek és italok mellett, igazolniuk kellene majd az áru eredetét és biztosítani kellene a megfelelő szellőztetést.

A kormányfő már két éve pedzegeti a lépést, de hangsúlyozza, hogy ha az észak-macedónok többsége nem támogatja, akkor nem lesz balkáni Amszterdam észak-macedón fővárosból. A koronavírus okozta gazdasági válság viszont új lendületet adhat az ötletnek, Zaev szerint ugyanis ezzel remekül lehetne élénkíteni a turizmust a járvány után.

Észak-Macedóniában az egészségügyi használatra már 2016-ban legalizálták a marihuánát, azt már most is lehet kapni az ország patikáiban, és kialakult egy legális termelői hálózat is. (Balkan Insight)