Szentkirályi Alexandra megválaszolta a nagy kérdést: Nyulakat is lehet este 8 után sétáltatni?

Magyarország kormánya nagyon szeretne emberarcú és emberközeli lenni, ezért egy ideje Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő rövid videókban állampolgárok kérdéseire válaszol a Facebookon. Ezt tette november 21-én is, ahol válaszolt kérdésekre arról, hogy miért csak a vendéglátósok kapnak járulékkedvezményeket, hogy egy egyéni vállalkozó adhat-e magának felmentést a kijárási tilalom alól és hogy mikor maradhatnak a diákok a kollégiumokban. De végre az egyik legfontosabb kérdésre is választ kaphattak az állampolgárok:

Lehet nyulat vagy más állatot is sétáltatni este 8 után, nem csak kutyát? A szóvivő felolvasott egy, egyik nyúltartó honfitársunknak tulajdonított kérdést, hogy aki rendszeresen sétáltatja a nyulát, az is kimehet-e 8 után, ahogy a kutyások. Ami ezután következik, az sokkoló fajelmélet: Szentkirályi Alexandra szerint egyrészt nem lehet, mert a szabályban kutyasétáltatás szerepel, nem nyúlsétáltatás, másrészt a kutyáknak nagy mozgásigénye, meg az "egészségügyi szükségleteiket" is el kell végezniük, ez indokolja a kivételezést.