A magyar származású Antony Blinken lehet Biden külügyminisztere

A Bloomberg úgy értesült, hogy Joe Biden várhatóan Antony Blinkent nevezi meg külügyminiszter-jelöltjének. Az 58 éves Blinken 2015 és 2017 között külügyminiszter-helyettes volt, azelőtt pedig Barack Obama elnök nemzetbiztonsági tanácsadójának helyetteseként dolgozott. Pályáját Bill Clinton kormányzata idején kezdte a külügyminisztériumban.

Antony Blinken Fotó: MLADEN ANTONOV/AFP

Vele kapcsolatban a hvg.hu emlékeztetett arra is, hogy anyja magyar, apja, Donald Blinken pedig 1994-1998 között az Egyesült Államok budapesti nagykövete volt, akinek a mostani felesége, Vera is magyar születésű, 1950 óta az USA-ban él. A Közép-Európai Egyetem Nyílt Társadalom Alapítványának nagy támogatói, a szervezet 2015-ben fel is vette a nevüket, így lett Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Alapítvány.

A Blinken kinevezéséről szóló cikkében a New York Times a globális szövetségek híveként írta le, megjegyezve, hogy ő Joe Biden legközelibb külpolitikai és nemzetbiztonsági tanácsadója.