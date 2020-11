A Queen's Gambit máris nézettségi rekordokat döntött

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Október végén került fel a Netflixre a Walter Tevis regényéből készült hétrészes minisorozat, a Queen's Gambit, ami mindenféle túlzás nélkül a netflixezők kedvence lett.

A Netflix szerint a bemutatását követő négy hétben már 62 millió háztartásban nézték meg a sorozatot, ezzel pedig új rekordot állított be. Összesen 92 országban került a 10 legnézettebb film közé, ebből pedig 63 országban az első helyen áll.

A sorozatnak köszönhetően a könyvet is egyre többen kezdték vásárolni, így az közel negyven év után újra felkerült a New York Times bestseller-listájára. Sőt, a Google-keresések alapján is egyre többen keresnek rá arra, hogy hogyan kell sakkozni, miközben a sztorinak nem feltétlenül ez a lényege.(Hypebeast)