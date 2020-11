Harry Styles ronda pulóverét múzeumban fogják mutogatni

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A Victoria & Albert Múzeum állandó tárlatában új darabot állítanak ki; a brit énekes Harry Styles patchwork-technikával készült kardigánját. A nagyon színes pulcsit az emberiség legjelentősebb ruhadarabjai közt fogják majd mutogatni a látogatóknak.

A pulcsi azért vonulhat be a történelem legjelentősebb ruhadarabjai közé annak ellenére is, hogy Styles mindössze pár hónappal ezelőtt viselte azt, mert miután felvette, rajongói is ilyet akartak, a TikTokot ellepték a videók arról, hogy az emberek maguknak kötik a kockás pulcsit. A #harrystylescardigan hashtag alatti videók már több mint 41 millió megtekintést értek el.

A Victoria & Albert Múzeum szerint Harry Styles „generációjának egyik legjelentősebb stílusikonja”, akinek öltözködése „játékos, gendersemleges és kísérletező”.



A kardigánt a JW Anderson 2020-as tavaszi/nyári kollekciója közt mutatta be, de a sikert látva már ők is készítettek egy részletes videót arról, hogyan kell lépésről lépésre összerakni házilag egy ilyen pulóvert.

Harry Styles a One Direction nevű fiúegyüttes tagjaként lett ismert 2010-ben. 2016-ban kezdett szólókarrierbe, azzal egyidőben pedig hollywoodi karrierjét is megpróbálta építeni, szerepelt például Christopher Nolan Dunkirk című filmjében, de a Saturday Night Live-ban is. Újabban viszonylag sokat foglalkozott a világ azzal, hogy Styles esetleg meleg vagy biszexuális-e, mert sokszor nőies ruhában lép színpadra, pedig ő egyszerűen csak szereti a feminin stílust.



