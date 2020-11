Johnny Rotten bolhás lett, miután összebarátkozott pár mókussal

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A Sex Pistols 64 éves frontemberéről, John Lydonról, vagyis Johnny Rottenről jelent meg egy fontos hír ma, miszerint bolhák csípték szét az ágyékát, miután beengedett kaliforniai házába pár mókust. Azt mondta, nem akarja a mókusokat hibáztatni, a csípéseket pedig már kenegeti vazelinnel, úgyhogy minden rendben lesz.

Johnny Rotten amióta az Egyesült Államokban él, szó szerint kinyitotta háza ajtaját a vadállatok számára, és állítólag rengeteg pénzt is költ arra, hogy a körülötte élő mókusoknak elég kajája legyen. Emellett viszont arra is figyel, hogy ne háziállatként tartsa őket, úgy fogalmazott, nem simogatja őket, tiszteletben tartja „függetlenségüket”. Erről egyébként most megjelent I Could Be Wrong, I Could Be Right című könyvében is ír.

(Fox News/NZ Herald)