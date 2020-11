Ujjal mutogatás helyett zöld gondolkodásra sarkall az ásványvízgyártó

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Mi itt a 444-nél mindig örömmel vesszük, ha a környezettudatosságról írhatunk, ha kiderül, hogy bolygónk jóléte másnak is fontos, mert vannak dolgok, amikkel érdemes foglalkozni. Ezért is örültünk, amikor kiderült, hogy a Mizse természetes ásványvíz lehetőségeihez képest igyekszik a környezettudatos létezést beleépíteni mindennapos működésébe és edukálni a fogyasztókat. Ennek egyik állomásaként egy kutatást végeztettek el, “mennyire környezettudatos a magyar” kérdéskörében.

Azért is örültünk, mert kiderült, hogy szó sincs arról, hogy nem figyelnénk oda az ökológiai lábnyomunkra. Legalább is saját bevallásunk szerint a lakosság kétharmada szelektíven gyűjti a szemetet, és körülbelül ugyanennyien részesítik előnyben a hazai termékek vásárlását. Emellett minden harmadik ember keresi a környezetbarát termékeket.

Ettől függetlenül előszeretettel mutogatunk a multikra, mint minden probléma forrására. A kutatást végző Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) adatai szerint ez valóban így van, hiszen a 18 millió tonna hulladékból, amely évente keletkezik Magyarországon, csupán 3,7 millió tonna a települési hulladék. Viszont ha csökken a lakossági, kommunális hulladék, akkor az kihat az ipari hulladék mennyiségére is, és mint annak ökológiai hátizsákja, az is csökkenni fog. Ez, persze megint egy ok-okozati összefüggés, de muszáj végre megértenünk, hogy együtt kell változtatni a hozzállásunkon ahhoz, hogy a világunk is újra élhető hely legyen.

Különösen komplikált ez Magyarországon, ahol a multik után egymásra mutogatunk a legszívesebben, mondván, ha másokat nem érdekel a környezetvédelem (márpedig így gondoljuk), akkor minket miért érdekelne? Arról nem beszélve, hogy még mindig elterjedt a nézet, miszerint hiába gyűjtjük szelektíven a hulladékot, azt aztán összedobálják úgyis, pedig erről is kiderült már, hogy egész egyszerűen nem igaz.

A Mizse ásványvíz mindezek ellenére úgy döntött, kiveszi a maga részét a környezettudatos hozzáállásból, így idén ősszel elsőként dobott CO2 semleges PET palackot a piacra, ami pontosan azt jelenti, hogy folyamatosan mérik a CO2 kibocsátást, és zöld beruházások támogatásával kompenzálják ennek mértékét.

A Mizse egy literes Ecogreen termék ötven százaléka újrafelhasznált alapanyagból készül, ami csökkenti a gyártás okozta környezetterhelést, azaz a CO2 kibocsátás tizenöt százalékkal kisebb, mint 100% szűz PET felhasználása esetén. Mindeközben a gyártási többletköltség nem hárul a fogyasztóra, így nemcsak környezet-, hanem pénztárcabarát is a termék.

A Mizsének mindig is szívügye volt a környezetvédelem, korábban már elhelyeztek zöld üzeneteket a palackok címkéin, fenntarthatósági projektük keretében, ráadásul PET palackjaik 15%-a már eleve újrahasznosítható műanyagból készült. Mivel a Mizsénél is tudják, hogy sokak nehezen igazodnak el a szelektív hulladékgyűjtés útvesztőjében, így igyekeztek megismertetni az emberekkel a környezetszennyezés alapfogalmait. (Ez amúgy is egyel talán fontosabb lenne, mint valami új teljesen felesleges tantárgy bevezetése az általános iskolákban.)

Balog Zoltán, a Magyarvíz Kft. kereskedelmi igazgatója kiváltképp fontosnak tartja a környezet megkímélését. „Gyártásunk optimalizálása során többek között éppen ezért vezettük be az LCA – életciklus mérést is, így alkottuk meg a magyar ásványvízpiac első karbonsemleges termékét” – mondta. “Kutatásunkból az is kiderült, hogy a fenntarthatóság nemcsak környezeti, társadalmi, de üzleti érdek is, hiszen a válaszadók több mint egyharmada jelezte, hogy hajlandó akár többet is fizetni, ha azzal kevésbé szennyezi a környezetet. Bízunk benne, hogy ez más piaci szereplőket is motiválni fog a változásra.”