Németországban először tesztelnek tömegesen gyerekeket, miután Hildburghausen körzetében koronavírus gócpont alakult ki.

A türingiai tartomány vezetője csütörtökön jelentette be a gyerekek tesztélését, hogy megtudják a fiatalok mennyiben járulnak hozzá a fertőzések gyors megugrásához, ugyanis a kelet-német körzetben 603 új fertőzöttet találtak 100 ezer főre levetítve hét nap alatt.

A tartományban már most is nagyon szigorú intézkedések vannak életben, például Németország nagy részével szemben itt zárva vannak az óvodák és iskolák, és csak nyomós indokkal hagyhatják el az emberek az otthonukat. Aki pedig megszegi az intézkedéseket, az akár 25 ezer euró bírságot is fizethet.

A tesztelést kedden kezdik, és ingyenes lesz a gyerekek és a fiatalok számára. (Reuters)