2,5 millió dollárt adott egy trumpista vállalkozó a választási csalás leleplezésére, de most visszakéri a pénzt

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Fred Eshelman beperelte a True the Vote Inc. nevű houstoni szervezetet, amely a november 3-i amerikai elnökválasztás óta arra hivatkozva gyűjtött adományokat, hogy a pénzt a választási csalások feltárására fordítják. A multimilliomos Eshelman két részletben összesen 2,5 millió dollárral támogatta a csoportot, de most visszaköveteli a pénzt, mert a True the Vote egyetlen választási csalást se leplezett le. Mi több, teljesen fel is adta ezirányú törekvéseit. Eshelman szerint ráadásul egyáltalán nem voltak hajlandók tájékoztatni őt arról, hogy mégis mire költötték a pénzt.

A Bloomberg beszámolója szerint a True the Vote megpróbálta csendben elintézni az ügyet, egymillió dollár visszafizetését ajánlották Eshelmannak, ha a vállalkozó elállna a keresetétől. (Bloomberg via MSN)