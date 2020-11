Az ügyészség szerint igenis indokolt volna letartóztatni M. Richárdot

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Varga Bea bírót hallgatja az elsõrendû vádlott M. Richárd az ellene és további két ember ellen a 2017 májusában a fõvárosi Dózsa György úton történt halálos közúti baleset ügyében indított büntetõper tárgyalásán a Pesti Központi Kerületi Bíróságon 2020. szeptember 30-án. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A másodfokon eljáró Fővárosi Ügyészség szerint igenis indokolt volna letartóztatni M. Richárdot. M.-et 2020 szeptemberében a bíróság bűnösnek mondta ki a Dózsa György úti halálos közúti baleset gondatlan okozásában, ezen felül még garázdaság és testi sértés miatt is elítélte. Halmazati büntetésként így 4 év letöltendő fogházbüntetésre ítélte. Ez ellen a vádlott és védője fellebbezett, és bár az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatását a fellebbviteli eljárás idejére, azt a bíróság elutasította.

A Fővárosi Ügyészség azonban továbbra is indokoltnak látja M. letartóztatását, különös tekintettel arra, hogy a férfi ellen időközben ismételt engedély nélkül vezetés miatt szabálysértési eljárás indult. Az ügyészség a letartóztatás elrendelésén túl a büntetés súlyosításáért is, mert szerintük "a kiszabott büntetés nem felel meg az egyéni megelőzésnek és a társadalom felé sem képviseli eléggé azt az üzenetet, hogy tartózkodni kell a járművezetés szabályainak megszegésétől". (Via Ügyészség)