Rosszabbodik a járványhelyzet Szlovákiában, az ingázók is csak negatív teszt felmutatása után léphetnek be az országba

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Rosszabbodik a járványügyi helyzet Szlovákiában, így újabb intézkedésekről döntöttek, jelentette be pénteken Marek Krajčí egészségügyi miniszter, írja a Parameter. December 7-től az ingázóknak, diákoknak és külföldön dolgozók is csak két hétnél nem régebbi antigén teszt felmutatásával léphetnek be az ország területére, mondta. Hozzátette: míg az ország északi régióiban javulást látni, addig a déli járásokban súlyosbodott a helyzet. A miniszter szerint arra számítanak, hogy a vírussal fertőzöttek száma tovább fog nőni, bár a kórházban kezelt betegek száma enyhén csökkent. Szlovákiában jelenleg 1685 fertőzött személyt kezelnek a kórházakban, közülük 122-en vannak lélegeztetőgépen. A sajtótájékoztatón részt vett Ján Mikas tiszti főorvos is, aki kijelentette: