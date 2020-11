Trump nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte a Twittert, miután elkezdett terjedni a "Pelenkás Don" hashtag

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Donald Trump nagyon szereti a Twittert, egészen addig, amíg valami olyasmi nem kezd el ott terjedni, ami rá nézve szuper kínos. Na jó, a Twittert csak használni szereti, azt hogy szabályok vannak a platformon, például jelzi a választási csalással vádaskodó bejegyzéseinél, hogy azok félrevezetők lehetnek, azt nem szereti. Most viszont odáig ment, hogy gyakorlatilag nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte a Twittert, természetesen a Twitteren.

Mindez azután történt, hogy nagyon felpörgött a Diaper Don, vagyis pelenkás Don hashtag az oldalon. Az egész Diaper Don dolog onnan indult, hogy csütörtökön Trump sajtótájékoztatót tartott, természetesen arról, hogy Joe Biden és a Demokrata Párt hogy csalta el az elnökválasztást. Eközben egyrészt jól összeveszett az újságírókkal, az egyiknek például azt kiabálta, hogy ő az elnök, az elnökkel pedig nem lehet így beszélni (az sajnos nem hallatszik a felvételeken, hogy az újságíró mit mondott pontosan). Mindezt pedig egy nagyon pici asztal mögül tette. Az erről a sajtótájékoztatóról készült képekkel indult el a Diaper Don Twitter karrierje.

Trump erre válaszul egy Twitter bejegyzésben azt írta, hogy az oldalon olyan hashtag-ek pörögnek föl, amik amúgy nem is olyan népszerűek, vagyis nemcsak a Demokraták csalnak a választásokkal, de a Twitter is csal a hashtagekkel. Majd pedig azt írta, hogy nemzetbiztonsági indokokból azonnal vissza kellene vonni a 230-as paragrafust, vagyis egy 1999-es törvénynek azt a szakaszát, ami meggátolja, hogy az olyan weboldalakat, mint például a Twitter a felhasználóik által létrehozott tartalom miatt be lehessen perelni. Az persze nem derül ki a bejegyzésekből, hogy pont minek a népszerűsége miatt volna mindez indokolt. (Independent)