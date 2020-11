A világ legdrágább családi viszálya

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Nem sikerült megállapodniuk, így a bíróságon rendezik válásukat Akhmedovék. Tatjana Akhmedova és Farkhad Akhmedov vállóperének a tétje 453 millió font, vagyis 182,2 milliárd forint, a viszály zaftos részleteit pedig hamarosan nyilvános bírósági tárgyaláson beszélik majd ki.

A One Hyde Park, ahol Temur Akhmedov 30 millió fontos luxuslakása is van. Itt razziázott a rendőrség Farkhad Akhmedov elrejtett vagyona után kutatva. Fotó: Rob Deutscher / Wikimedia Commons CC BY 2.0

Tatiana Akhmedova a perben azzal vádolja exférjét, a Vlagyimir Putyinnal szövetséges oligarcha Farkhadot, illetve közös gyermeküket, Temurt, hogy több százmillió fontnyi vagyont rejtettek el előle, illetve a 2016-ban így is rekordösszegű vagyonmegosztást előíró bíróság elől.

Akhmedova szerint a férje készpénzt és vagyontárgyakat, köztük egy 30 millió fontra becsült Hyde Park-i lakást ajándékozott a fiuknak, hogy azon ne kelljen osztozkodnia a váláskor. Farkhad és Temur Akhmedov tagadja, hogy ez titokban történt volna, szerintük Tatiana tudott az ajándékozásról.

Az elmúlt két hétben Akhmedova részsikereket már elért. Indítványára házkutatást tartottak fia knightsbridge-i luxuslakásában bizonyítékok után kutatva, és még a Google-t is arra kényszerítették, hogy adja át Temur levelezését a bíróságnak. A 27 éves Temur Akhmedov ezután közölte, hogy bárhogy is végződjön a per, aligha fog kibékülni az anyjával annak "felháborító és bosszúszomjas viselkedése" miatt. Mint mondta, a tíz órán át tartó házkutatás alatt annyit írt SMS-ben az anyjának, hogy "mi a faszt csinálsz?"

"Anyánk jól nevelt minket, jó anya volt. De most csak azért követelőzik, mert már nem kedvel, mert nem az ő pártját fogtam. Soha nem gondoltam volna, hogy majd a saját vére ellen fordul. Csak a bosszúra vágyik. Hogyan szülhet gyermekeket azért, hogy aztán a bíróságon pereskedjen velük" - mondta Temur Akhmedov.

A per nyitányaként a hatóságok befagyasztották Temur vagyonát, hogy ne menekíthesse azt ki. A bíróság rendelkezése alapján így most heti rongyos háromezer fontból (1,2 millió forintból) kell meghúznia magát.

Temur szerint az anyja amúgy nem jogosult a 453 millió dolláros vagyonmegosztásra, mert szerinte a szülei anyja hűtlensége miatt már húsz éve elváltak. Azt is állította, hogy az apja százmillió fontos egyezséget ajánlott az anyjának a válás formalizálására, de az anyja inkább Londonban nyújtott be válókeresetet, ahol a bíróság megítélte neki a rekordösszegű vagyonmegosztást.

Akhmedova szóvivője szerint Temur valójában apja beosztottjaként szolgált, Farkhad a vagyonát próbálta kimenekíteni, és megakadályozni azt, hogy Tatiana megkapja a neki megítélt 453 millió fontot. (Via The Guardian)