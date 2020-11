Négy forgatókönyvvel készül az UEFa a jövőre halasztott Eb-re

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Négy forgatókönyvet dolgozott ki az UEFA arra, hogy a jövőre halasztott Európa-bajnokság meccseit hogyan élvezhetik a helyszínen a nézők. A legpesszimistább alapján sehogy, az zártkapus meccsekkel számol.

A legoptimistább forgatókönyvük alapján a jövő nyárra már annyira sikerül megfékezni a járványt, hogy akár teltházas stadionokban is rendezhetnek meccseket. Ennek, lássuk be, kevés a realitása, még abban az esetben is, ha minden eddig fejlesztett vakcina hangos sikert arat. Hiába lenne ugyanis jövőre már bevethető vakcina, kétséges, hogy a nyárig be tudnak vele oltani több százmillió európait.

A köztes tervek között van az 50-100 százalék közti kapacitással számoló, és az, amely alapján harmadházas stadionokban rendeznék a meccseket.

Az Eb-t amúgy az eredeti tervek szerint 12 európai városban, köztük Budapesten rendeznék. A budapesti Puskás Ferenc stadionban három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt tartanak. A magyar csapat a világbajnok Franciaországgal és az Eb-címvédő Portugáliával hazai pályán játszhat a csoportkörben. (Via MTI)