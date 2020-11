Nem úgy sűlt el a wisconsini újraszámlálás, ahogy azt Trump tervezte

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Nem egészen úgy sült el a szavazatok újraszámlálása Wisconsin legnépesebb megyéjében, ahogy azt az elnökválasztást elbukó elnök, Donald Trump és jogi csapata tervezte. Milwaukee megyében csaknem 460 ezer szavazatot számoltak újra, ennek eredményeként végül Joe Biden növelte előnyét ebben a választókerületben.

Az újraszámlálás során valóban találtak 125 szavazatot, amit Trumpra adtak le, és az első összesítésből kimaradt, de közben találtak 257 Joe Bidenre leadott szavazatot is, vagyis a demokrata jelölt összességében még 132 szavazattal növelte előnyét az elnökkel szemben.

Trump és stábja Milwaukee mellett az állam második legnépesebb, jellemzően szintén a demokratákat támogató megyéjében is újraszámlálást kértek, ez a két akciójuk összesen hárommillió dollárjukba került. (Via The Guardian)