Németországban 2021 első hónapjaiban még biztos nem oldják fel a korlátozásokat

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az egyik munkatársa megbetegedése miatt önkéntes karanténba vonult Peter Altmaier német gazdasági miniszter videón jelentkezett be az alkancellár pénzügyminiszterrel, Olaf Scholzcal közös pénteki sajtótájékoztatóján. Fotó: KAY NIETFELD/AFP

Csendes karácsonyra készül Peter Altmaier német gazdasági miniszter, aki szerint a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat 2021 első hónapjaiban se fogják még feloldani. Ugyanakkor a németeket arra szólította, hogy karácsonyi bevásárlásukat ne az interneten, hanem a helyi boltokban végezzék, ezzel is támogatva a német gazdaságot. Szerinte a karácsonyi bevásárlás afféle hazafias kötelességgé vált.

Ez persze csak akkor biztonságos, ha az emberek tartják egymástól a távolságot. A Welt kérdésére, hogy a Lufthansa és a Deutsche Bahn, a német államvasút fő részvényeseként az állam maga is hozhatna kötelező szabályokat a távolságtartásról, azt mondta, hogy a vasútnál már átalakították a helyfoglalási rendszert, arról meg már folynak egyeztetések a kormányban, hogy a helyi tömegközlekedésben milyen pluszkapacitásokat kéne beállítani ahhoz, hogy a buszokon, villamosokon is elkerülhető legyen a tömeg. (Via Die Welt)