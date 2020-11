Vérhigítóval és vitaminokkal kezelte magát prof. dr. Merkely Béla

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Prof. dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora két napig azt hitte, hogy enyhe tünetekkel megússza a covidot. Akkor még csak enyhe hőemelkedése volt torokkaparással. A harmadik napon aztán már nagy fájdalmai lettek, és be is lázasodott. Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt tapasztalatairól, és arról, hogy hogyan kezelte magát.

Merkely doktor a hangsúlyt a vitaminokra helyezte. Szedett C és D vitamint, illetve a perifériás idegrendszeri fájdalmai miatt B vitamint is, ezen kívül vérhígító terápiát alkalmazott, és ágyban maradt. Minden covidos betegnek ajánlotta egy pár ezer forintért beszerezhető pulzoximétert - egy, az ujjunkra csíptethető, a vét oxigénszintjét mérő eszközt - amivel magunk is ellenőrizhetjük az oxigénszaturációt. "Amennyiben az kilencven százalék felett van, akkor nagy valószínűséggel nagy baj nincsen" - mondta.

Merkely az adásban kételyeit fogalmazta meg a remdesivir és a vérplazmakezelés hatásosságát megkérdőjelező legfrissebb kutatásokkal kapcsolatban. Szerinte ezek használnak, bár azt azért hozzátette, hogy csak a fertőzés korai szakaszában van értelmük, mert akkor tudják megakadályozni a vírus elszaporodását a szervezetben. "Természetesen ha ezeket a terápiákat későn alkalmazzák [...] akkor érthető módon sem a remdesivir, sem pedig a vérplazma nem segít" - mondta. elismerve, hogy "én azt látom inkább problémának, hogy adjuk a gyógyszert, de sok esetben már egy kicsit későn, mert a beteg később jelentkezik". Ehhez tegyük hozzá, hogy ennek a két kezelésnek igazán akkor van értelme, amikor még nem súlyosak a beteg panaszai, márpedig ha nem súlyosak a beteg panaszai, akkor még nem kerül kórházba, ahol ezeket a kezeléseket megkaphatná. (ATV via 24.hu)