Meghalt a Darth Vadert alakító David Prowse

85 éves korában meghalt David Prowse, aki úgy vált világhírű színésszé, hogy az arcát kevesen ismerték. Ő alakította ugyanis Darth Vader alakját az eredeti Csillagok háborúja-trilógiában. A színész halálhírét az ügynöke jelentett be, írja a Guardian.

Prowse testépítőként kezdte karrierjét, majd több filmben is felbukkant, ahol rendre szörnyeket, illetve rosszfiúkat alakított. George Lucas elhívta a Csillagok háborúja szereposztására, ahol választhatott Darth Vader és Chewbacca szerepe között. Powers rögtön Vader mellett döntött, és amikor megkérdezték tőle, hogy miért, azt mondta, hogy a főgonoszokra mindenki emlékszik.

Prowse 2013-ban Fotó: THIERRY ZOCCOLAN/AFP

Prowse 1936-ben született Nagy-Britanniában, tinédzserként kezdett el testépítéssel foglalkozni, Mr. Universe versenyeken is elindult, és többek között Arnold Schwarzeneggerrel is összebarátkozott. Háromszoros brit bajnok volt. Első filmszerepe az 1967-es Casino Royale volt, melyben Frankenstein szörnyét alakította. Később több ismert filmben is felbukkant epizódszerepek erejéig, például Kubrick Mechanikus narancsában is, és ő volt a Superman szerepére készülő Christoper Reeve személyi edzője is.

A Csillagok háborúja forgatása alatt az idő nagy részében ő viselte Vader maszkját, de a hangot nem ő kölcsönözte a trilógia főgonoszának brit akcentusa miatt, hanem James Earl Jones. Több lézerkardos harcjelenetben sem ő volt a maszk alatt, hanem a brit olimpiai bajnok vívó, Bob Anderson.

Ráadásul amikor Lucas úgy döntött, hogy a Jedi visszatér című részben felfedik Vader arcát, akkor sem Prowse, hanem Sebastian Shaw volt a maszk alatt. Lucas és Prowse viszonya később meg is romlott, és 2010-ben eltiltották attól, hogy bármilyen hivatalos Csillagok háborúja eseményen részt vegyen.

Prowse saját elmondása szerint a legbüszkébb a Green Cross Man című, hosszú időn át sugárzott közlekedésbiztonsági kampányban betöltött szerepére, amiért 2000-ben állami kitüntetést kapott.