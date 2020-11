Ross és Rachel a Netflix szerint már nem szakításban voltak, hanem nyaraltak

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

De hát szakításban voltunk!

Hogy a fenti mondat a Jóbarátokban hangzott el, azt sanszosan még az is tudja, aki nem rajongója a sorozatnak. A sitcom egyik visszatérő poénja a „We were on a break” mondat Rosstól, aki szerint nem volt megcsalás, hogy lefeküdt egy másik nővel, miután Rachel közölte vele, hogy vége, hisz – a korábbi fordítás szerint – „szakításban voltak”.

A Netflix viszont dobott a sorozathoz egy új magyar feliratot, ebben pedig Ross és Rachel szakítását, pontosabban szünetét sikerült nyaralásnak fordítani, ezt a leiterjakab egyik olvasója vette észre.

Ross és Rachel az egyik utolsó, közös jelentükben megbeszélik, hogy mostantól nem rontják el kapcsolatukat, mindent jobban csinálnak, Ross ekkor nyomja be azt a hatalmas poént, hogy „Unless we're on a break”, vagyis „Hacsak nem leszünk szakításban”, amit sikerült úgy fordítani:

Hacsak nem nyaralunk.

Fotó: Netflix

Ezzel együtt viszont sikerült javítaniuk is pár ikonikus félrefordítást, például a visszatérő patetikusozást: a szinkronban is rendszeresen patetikusnak fordították a pathetic kifejezést, ami az új feliratban már szánalmasként szerepel. És végre Chandler sem a „helyettes fénymásolószerelői posztot” kapta meg álommelókként, a Netflix új felirata szerint a „junior copywriter” végre „kreatív szövegírót” jelent.