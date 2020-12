Wisconsinban és Arizonában is véglegesítették Joe Biden győzelmét

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Hétfőn két billegtő államban is véglegesítették az elnökválasztás végreredményét, így Wisconsinban és Arizonában az újraszámolás után is Joe Biden maradt a győztes. Ezt Donald Trump jogi stábja persze továbbra is vitatja.

Wisconsinban még nőtt is Biden előnye a részleges újraszámolás után. Trump azt ígéri, a bíróságon támadja meg az eredményt. Bár az elnök ügyvédei továbbra sem tudtak bizonyítékokat felmutatni az állítólagos csalásokról, de ha mégis sikerülne érvényteleníteni a wisconsini eredményt a bíróságon, az államban megszerezhető 10 elektori hely sem lenne elég, hogy ő maradjon az elnök.

Az arizonai újraszámolás után arra jutottak a hatóságok, hogy Biden 10 457 szavazattal, vagyis 0,3 százalékkal győzte le Trumpot. Ezzel ő lett a második demokrata elnökjelölt, aki az elmúlt 70 évben győzni tudott az államban. Az eredmény véglegesítése után Trump ügyvédje, Rudy Giuliani továbbra is szabálytalanságokat emlegetett, azonban ezekre sem mutatott be bizonyítékokat. (APNews)