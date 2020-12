Több mint 18 ezer gyilkosságot követtek el a venezuelai biztonsági erők és félkatonai csoportok 2014 óta

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Több mint 18 ezer gyilkosságot követtek el Venezuelában 2014 és 2020 között a biztonsági erők és félkatonai csoportok tagjai, köztük bírósági ítélet nélküli gyilkosságokat és tüntetők lemészárlását – állítja a friss jelentésében az Amerikai Államok Szervezetének (OAS) Főtitkársága.

A dokumentumban a washingtoni székhelyű szervezet 653, kínzásról szóló, dokumentált esetről számolt be, de ezeknek az eseteknek a valós száma „sokkal nagyobb, mivel hiteles beszámolók szerint a fogva tartottak ezrei közül sokakat kínoztak meg vagy részesítettek rossz bánásmódban”.

Becslések szerint több mint 15 ezer önkényes őrizetbe vétel történt 2018 és 2019 között, miközben 724 személy tűnt el váratlanul.

Venezuelai tüntető a rohamrendőrök előtt a kolumbiai határnál 2019. február 23-án. Illusztráció: Luis Robayo/AFP

„Venezuelában a helyzet továbbra is katasztrofális. Továbbra is nagy a szegénység, a hiperinfláció, a hatalmas áruhiány, az ország nagy hiánnyal kénytelen szembesülni” – áll a jelentésben, ami szerint a politikai helyzet továbbra is zavaros, tekintve, hogy Nicolás Maduro elnök „ellenőrzése alá akarja vonni a – Juan Guaidó ellenzéki vezető által uralt – Nemzetgyűlést (parlamentet)”.

Luis Almagro, az OAS főtitkára a sajtótájékoztatón azt mondta, „a venezuelai rezsim túlságosan régóta tevékenykedhet büntetlenül”, és „nincs mentség Maduro rendszerének tetteire”. (MTI)