A Warner Bros. stúdió új filmjeit egy időben vetítik majd a mozikban és a HBO Max-on

A Warner Bros. filmstúdió bejelentette, hogy a 2021-es filmjei egy időben jelennek meg a mozikban és a HBO Max streamszolgáltatásán.

Nem lesz muszáj mozibam menni annak, aki meg akarja majd nézni Suicide Squad 2-t, a Godzilla vs. Kong-ot vagy a Matrix 4-et, mert otthon a kanapén ülve is láthatja, ráadásul ugyanazon a napon, amikor a mozikban is lesz a premier. A stúdió a járványhelyzettel indokolta a döntését, ugyanis szerintük jövő őszig senki nem fog moziba menni.

A stúdió döntése erőteljes szakítás az eddigi hollwoody modellel, ami a mozik bevételére épített, de a Warner Bros. nem akarja a polcon tárolni a nagyon értékes filmjeiket, amiket rengeteg ember vár.

Andy Forssell, az HBO Max Global vezetője egyébként épp egy csütörtöki konferencián jelentette be, hogy 2021-ben a HBO Go Európa-szerte megkezdi az átállást a HBO Maxra. A kettő között a különbség, hogy míg a HBO Go alapvetően a tévében is nézhető filmcsatorna kínálatát teszi elérhetővé, addig a HBO Maxon a tulajdonos WarnerMediához tartozó tévécsatornák műsorait, sorozatait és filmstúdiók mozijait is kínálja. Tehát nézhető lesz rajta például a CNN, a Cartoon Network, vagy a TNT tartalmai. (NewYorkTimes, hvg)